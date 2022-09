Video/ Monza Atalanta (risultato 0-2) gol e highlights: Deai in vetta (Serie A)

VIDEO MONZA ATALANTA (0-2): UNA DEA STORICA!

L’Atalanta vince ancora nonostante le assenze pesanti in attacco ed è prima in classifica, con il Monza che invece resta in crisi nera, ancora senza punti in Serie A dopo 5 giornate. Dopo 2′ Monza subito vicino al gol con una gran conclusione di Caprari che trova però la pronta risposta di Musso, che si ripete al 4′ in tuffo su un insidioso tentativo di Sensi. L’Atalanta scampato il pericolo rallenta i ritmi facendo possesso palla, al 16′ è ancora il Monza però ad andare alla conclusione con Mota Carvalho che non inquadra però lo specchio della porta. Contatto in area brianzola tra Malinovskyi e Pablo Marì ma il VAR non ritiene di intervenire, quindi al 21′ ancora chance per il Monza ma il colpo di testa di Caldirola manca il bersaglio di poco. Al 32′ è ancora la formazione brianzola a provarci con una conclusione dalla distanza di Rovella. Al 38′ si scuotono i nerazzurri con una conclusione di Ederson che viene però neutralizzata in due tempi da Di Gregorio. Nessun esito su una punizione di Malinovskyi, quindi al 45′ un colpo di testa di Toloi su azione da corner trova una deviazione di spalle di Caldirola che per poco non beffa Di Gregorio, col pallone che esce di poco a lato.

DIRETTA/ Torino Lecce (risultato finale 1-0): decide il gol di Vlasic!

Nella ripresa l’Atalanta riesce a piazzare un doppio colpo per sbloccare il risultato. Già al 4′ la formazione bergamasca è andata molto vicina al vantaggio con una conclusione da posizione defilata di Hojlund finita sul palo. E’ il preludio al vantaggio ospite realizzato proprio da Hojlund, che al b arriva a deviare in rete un traversone di Lookman: rete inizialmente annullata ma la review al VAR ha stabilito la regolarità, annullando il fuorigioco. Il raddoppio atalantino arriva già al 20′: Ederson innesca Lookman che calcia trovando la deviazione di Marlon che mette fuori causa Di Gregorio, portando avanti sullo 0-2 la squadra di Gasperini. Al 40′ Scalvini ha sfiorato il tris per l’Atalanta che ha fatto praticamente accademia negli ultimi 20′, con la formazione bergamasca che gestisce il vantaggio e chiude comodamente sullo 0-2.

DIRETTA/ Salernitana Empoli (risultato finale 2-2): pareggia Lammers!

VIDEO MONZA ATALANTA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Giovanni Stroppa il Monza sta crescendo ma ovviamente mancano i punti in classifica: “Per come è andato il primo tempo c’è la soddisfazione di aver alzato i ritmi, dispiace però non portare nulla a casa. Sul primo e secondo gol ci siamo allungati, contro una squadra così forte diventa ancora più difficile. Con la squadra al completo possiamo dire la nostra, a livello psicologico non trovo lacune e dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo. La squadra sta crescendo, dobbiamo però fare i punti. La sfida col Lecce sarà un passo importante, le prime partite sono state quasi proibitive. Si è visto che recuperando calciatore quale peso possiamo avere nella partita stessa. La gente, vedendo una squadra che lotta così nel primo tempo, credo sia soddisfatta“.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: l'Atalanta balza in vetta!

Gian Piero Gasperini si gode il primato dell’Atalanta: “Abbiamo rischiato nei primi minuti, poi siamo venuti fuori. Non è mai successo nella storia dell’Atalanta di essere prima da sola in classifica, è un merito per questi ragazzi ed è una cosa molto bella per noi e per la gente. Vediamo se farla durare più a lungo possibile. I tifosi si possono godere questo momento grandioso, noi sappiamo del lavoro che dobbiamo fare e prepararci per affrontare le prossime sfide. Abbiamo anche tante variabili che funzionano, dobbiamo continuare a crescere perché abbiamo tanti margini. Ha fatto gol Hojlund oggi, Soppy ha fatto un’ottima partita, come Ederson e Lookman poi c’è il gruppo storico. Per me è importante che facciamo gol perché così si vincono le partite. Lo scorso anno abbiamo smesso di segnare ad un certo punto, è quello che non ci ha permesso di andare su. Mi piace anche non subire, è una squadra che ha caratteristiche diverse. Adesso abbiamo più velocità“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONZA ATALANTA 0-2

LEGGI ANCHE:

Video/ Roma Viktoria Plzen (5-0): highlights e gol. Kluivert: Contento per la squadraVideo/ Tottenham-Juventus (1-2): highlights e gol. Chiellini: ci abbiamo sempre creduto (Champions League)Video/ Ostersund Athletic Bilbao (2-2): highlights e gol della partita (Europa League girone J)

© RIPRODUZIONE RISERVATA