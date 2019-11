Video/ Monza Carrarese (2-2): highlights e gol, bel pareggio al Brianteo (Serie C)

Ecco il video di Monza Carrarese, partita che si è giocata allo stadio Brianteo nella 14^ giornata del girone A di Serie C. Gara divertente tra Monza e Carrarese che dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Marconi, Conson, Cardoselli e D’Errico: i brianzoli frenano ancora in casa e non riescono ad assestare la giusta spallata al campionato, pur rimanendo saldamente al comando di una classifica nella quale i toscani si prendono un buon punto, contro un’avversaria che sta appunto dominando la stagione. La compagine brianzola la sblocca dopo appena tre minuti di gioco. Corner di Lepore e colpo di testa vincente di Marconi. La Carrarese non sta guardare e la riprende con Conson. Il primo tentativo termina sul palo, il difensore è bravo a ribadire in rete la sfera. Il Monza alza il baricentro ma subisce la seconda rete di Cardoselli che salta Lepore e Bellusci e non lascia scampo con il piatto a Lamanna. Grandissimo gol con la compagine ospite che reagisce alla grande all’iniziale svantaggio.

VIDEO MONZA CARRARESE: IL SECONDO TEMPO

La prima frazione vede la Carrarese avanti. Nella ripresa la compagine brianzola attacca a testa bassa per provare a riprenderla. Iocolano pericoloso su punizione, la sfera viene deviata da Ciancio e termina sulla traversa. Forte si esalta prima su Armellino e poi su Brighenti. Brighenti la mette in mezzo e trova D’Errico che non sbaglia. Il capitano del Monza riequilibra il match. Iocolano calcia a botta sicura, Ciancio si immola sulla linea e salva. Marchi a giro, blocca Forte. Marchi di testa per poco non trova il gol in pieno recupero con il Monza che non riesce ad effettuare il sorpasso. Gara molto divertente tra Monza e Carrarese con le due compagini che portano a casa un punto a testa, per la squadra di Cristian Brocchi si tratta della seconda gara consecutiva non vinta in casa – dopo quella di Coppa Italia Serie C – e in cui la sua difesa ha mostrato qualche crepa.

