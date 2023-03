Video/ Monza Cremonese (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie A)

VIDEO MONZA CREMONESE (1-1): LA PARTITA

La Cremonese esce dall’U-Power Stadium con un punto che smuove la classifica ma non serve a molto in chiave salvezza, mentre il Monza getta via 3 punti, abbassando i ritmi nel secondo tempo e non concretizzando quanto di buono creato nella prima frazione di gioco. Entrambe le squadre hanno da recriminare, per diversi motivi, ed alla fine il pareggio divide la posta in gioco. Nei primi 45 minuti i brianzoli giocano vero e proprio calcio champagne, con Petagna che ispiratissimo manda in porta al 14esimo Izzo con una giocata meravigliosa, ma l’ex Torino si fa ipnotizzare da Carnesecchi, mentre al 44esimo di tacco libera Ciurria, che si fa murare ancora una volta dal classe 2000.

Nel secondo tempo gli ospiti approcciano meglio e subito si rendono pericolosi con Okereke, che stoppa il pallone e si libera elegantemente per il tiro, ma la sua conclusione è centrale. Al 61esimo, però, si sblocca la gara valida per la 27esima giornata di Serie A: il pressing alto funziona ed una palla recuperata sulla trequarti fa partire l’azione che porta al gol del vantaggio, con Castagnetti bravissimo ad inserirsi in area e nel servire centralmente Ciofani, che da vero bomber non sbaglia e realizza l’1-0. Al 69esimo risponde la formazione allenata da Palladino, con Ciurria che va via sull’out di destra, la mette forte e tesa e sull’altra fascia Carlos Augusto chiude l’azione imbucando la sfera in rete. Nel finale Colpani ha sulla testa il pallone della vittoria, ma la sua incornata termina alta.

VIDEO MONZA CREMONESE (1-1): IL TABELLINO

RETI: 62′ Ciofani (C), 69′ Carlos Augusto (M)

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo (65′ Ranocchia), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Machin (65′ Antov), Carlos Augusto; Sensi (77′ Colpani); Caprari (65′ Dany Mota), Petagna (77′ Gytkjær).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Donato, Barberis, Valoti, Carboni, Birindelli, D’Alessandro, Vignato.

All.: Raffaele Palladino

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola (46′ Castagnetti), Pickel (85′ Ferrari), Galdames, Meité, Valeri; Okereke (64′ Dessers), Tsadjout (46′ Ciofani).

A disp.: Saro, Sarr, Buonaiuto, Afena-Gyan, Acella, Benassi, Quagliata, Lochoshvili.

All.: Davide Ballardini

ARBITRO: Sig. Antonio Giua della sezione di Olbia (Assistenti: Sig. Damiano Margani di Latina e il Sig. Matteo Bottegoni di Terni. Quarto uomo: Sig. Giacomo Camplone di Pescara. Var: Sig. Antonio Di Martino di Teramo. A-Var: Paolo Mazzoleni di Bergamo)

AMMONITI: Pessina (M), Sernicola (C), Pablo Marì (M), Dessers (C), Pickel (C), Bianchetti (C), Castagnetti (C), Antov (M)

ESPULSI: –

ANGOLI: 8-4

RECUPERI: 1′ ; 5′

