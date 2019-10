Video/ Monza Gozzano (1-0): highlights e gol. Armellino decide il match al 76′

Il Monza batte di misura il Gozzano grazie ad Armellino. Come si vede nel video di Monza Gozzano, Crespi respinge una bella conclusione di D’Errico. Marchi tira a botta sicura, un difensore ospite respinge sulla linea di porta. Sampirisi serve D’Errico, cross per Palazzi con Crespi che compie un grandissimo intervento. Marconi ferma Spina e si becca il giallo. Botta di D’Errico, il suo tiro viene respinto da un difensore avversario. Grandissimo intervento di Lamanna su Tomaselli che stava per trovare una rete spettacolare. Poi Fedato ci prova con una conclusione insidiosa, palla che non inquadra lo specchio. Finotto pericoloso, Crespi esce bene e blocca. Lepore scodella in mezzo un tiro cross, la palla coglie direttamente il palo. Il Monza attacca a testa bassa alla ricerca del vantaggio. Le due compagini iniziano ad aprirsi e provare la rete che sblocchi la contesa. Molto meglio il Monza che sbatte contro il portiere avversario in diverse occasioni. Crespi infatti compie parate importanti.

IL SECONDO TEMPO

La prima frazione termina senza reti. Ad inizio ripresa D ’Errico da fuori area, la sfera termina fuori. Ma la rete decisiva arriva da Armellino. Il centrocampista arriva a rimorchio e fulmina Crespi. Rete meritata per la compagine brianzola che più volte ha incontrato sulla sua strada un grande Crespi. Grandissima chiusura di Rizzo su Brighenti, Monza ad un passo dal raddoppio. Armellino per Brighenti che per poco non trova un grandissimo gol. Crespi salva su Finotto. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi, il Monza conquista i tre punti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO MONZA GOZZANO, HIGHLIGHTS



