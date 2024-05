Video/ Monza Lazio (2-2) gol e highlights: doppietta decisiva di Djuric! (Serie A, 4 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA LAZIO: LA SINTESI

Allo U-Power Stadium finisce con un pareggio per 2 a 2 maturato nel recupero l’incontro fra Monza e Lazio come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i brianzoli sembrano cominciare bene la partita affacciandosi pericolosamente in area avversaria con Djuric subito al 5′ ma i biancocelesti non si lasciano impressionare e rispondono riuscendo a spezzare l’equilibrio iniziale con la rete firmata all’11’ dal capitano Ciro Immobile, al rientro da titolare e subito in gol insaccando la sfera respinta corta da Di Gregorio sulla giocata insidiosa di Kamada.

Al 32′ mister Tudor decide di sostituire Zaccagni, ammonito già al quarto d’ora ed a rischio espulsione dopo esser stato graziato dal direttore di gara avendo commesso un altro intervento non proprio al limite dell’irregolarità, con Casale, a cui viene comunque mostrato il giallo immediatamente al 35′, e la squadra del tecnico Palladino si proietta in avanti in cerca dell’eventuale gol del pari fallendo un paio di occasioni con il capitano Pessina, ribattuto da Di Gregorio, al 36′ e di testa con Bondo, che non centra il bersaglio da distanza davvero ravvicinata, al 39′.

Nel secondo tempo il Monza ci crede e il lavoro svolto porta al gol siglato, e convalidato dal VAR, da Djuric al 75′ ribadendo in rete il colpo di testa di Pessina parato inutilmente da Mandas. Tuttavia, la Lazio ripassa in vantaggio all’83’ quando Vecino capitalizza il brutto errore commesso da Cataldi, che non si intende con Akpa Akpro e coglie in controtempo il suo portiere. Nel finale del match Pablo Marì alimenta le speranze dei suoi con un tiro paato in calcio d’angolo e Di Gregorio è attento pure sul tentativo di Guendozi al 90’+1′. così che Djuric, completando la doppietta personale, riacciuffi in maniera definitiva il pareggio con un colpo di testa vincente su cross di Pessina al 90’+2′.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Pairetto di Nichelino ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo Donati al 90’+6′ da una parte, Zaccagni al 15′, Casale al 35′, Kamada al 44′, Romagnoli al 56′, Patric al 68′, Vecino al 90’+5′ e Cataldi al 90’+6′ dall’altra. Il punto derivato dal risultato concretizzatosi in questa trentacinquesima giornata di campionato permette al Monza di raggiure quota 45 d alla Lazio di salire invece a 56 punti nella classifica della Serie A 2023/2024.

