Video/ Monza Pescara (1-1) gol e highlights: i brianzoli perdono contatto dal Lecce

Ormai per il Monza la promozione diretta in Serie A sta diventando sempre più una chimera: mentre il Lecce continua a vincere e a incamerare punti preziosi per tornare nella massima categoria, la squadra di Brocchi non riesce proprio a ritrovare i tre punti e fatica pure con le ultime in classifica: se nel turno pre-pasquale i brianzoli hanno pareggiato in casa della Virtus Entella, qui allo U-Power Stadium non vanno oltre l’1-1 contro un Pescara coriaceo e rinvigorito dal recente successo contro il Pisa. I padroni di casa recriminano per la traversa di Armellino con il pallone che rimbalza proprio sulla linea di porta – qualche centimetro più in là e sarebbe stato gol, in ogni caso la goal line technology avrebbe fugato ogni dubbio – ma anche i delfini non sono da meno visto che Capone scheggia il palo con Di Gregorio scavalcato dalla traiettoria del pallone. Per rompere l’equilibrio serve la zuccata vincente di Frattesi che sugli sviluppi di un calcio d’angolo porta momentaneamente avanti i suoi. Gli uomini di Grassadonia non si danno per vinti e mettono in difficoltà gli avversari, a inizio ripresa Armellino fallisce un’altra chance e manca l’appuntamento con il raddoppio, gli ospiti insistono con Di Gregorio che smanaccia sull’incornata di Masciangelo, poi però non può far nulla quando Pirola sbaglia il disimpegno dentro l’area di rigore e regala il pallone al nuovo entrato Ceter Valencia che ringrazia e insacca. Nel recupero ci pensa Fiorillo a salvare il risultato con una parata miracolosa sulla punizione di Colpani che a tempo praticamente scaduto avrebbe potuto decidere la contesa. Situazione che resta comunque drammatica per il Pescara, sempre penultimo e con la zona salvezza che si allontana sempre più grazie alle vittorie di Pordenone e Cremonese.

Damir Ceter Valencia ripaga con gli interessi la fiducia che gli ha concesso il mister Gianluca Grassadonia, a pochi minuti dal suo ingresso in campo l’attaccante colombiano ha pareggiato i conti costringendo il Monza al pareggio casalingo: “Il Monza è una squadra fortissima e per noi è motivo di grande orgoglio aver pareggiato con loro, per quanto mi riguarda non segnavo da oltre tre mesi e non potete capire quanto avessi bisogno di questo gol per sbloccarmi e ritrovare fiducia nelle mie capacità, spero di poter dare ancora una mano alla squadra da qui a fine stagione. Avevamo un disperato bisogno di punti, per cui non potevamo limitarci a difendere ma dovevamo pure attaccare. Siamo un gruppo unito, anche se siamo un po’ indietro in classifica continuiamo a credere che possiamo salvarci, altrimenti non ci presenteremmo neppure in campo. Gli incoraggiamenti dei compagni mi danno una grandissima carica e mi fanno sentire un elemento importante”.

MONZA-PESCARA 1-1 (1-0)

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Pirola, Zopalato Neves; Frattesi (75’ Colpani), Barberis (84’ Scozzarella), Armellino; D’Errico (75’ Ricci), Diaw (84’ Maric), Boateng (62’ D’Alessandro). All. Cristian Brocchi.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova (81’ Maistro), Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Busellato, Machin (81’ Leandro Fernandes); Galano (13’ Vokic), Odgaard (65’ Ceter Valencia), Capone (81’ Guth). All. Gianluca Grassadonia.

ARBITRO: Daniel Amabile (Sez. di Vicenza).

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 23’ Frattesi (M), 72’ Ceter Valencia (P).

