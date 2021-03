Video/ Monza Reggiana (2-0) gol e highlights. I brianzoli si rimettono in marcia!

Il Monza si rimette in marcia, dopo il passo falso di sabato scorso in casa della Reggina i brianzoli si riscattano battendo la Reggiana per 2-0 nel turno infrasettimanale di Serie B, valevole per la ventinovesima giornata del campionato cadetto. La squadra di Brocchi resta così da sola al secondo posto in classifica, approfittando del pareggio nello scontro diretto tra Cittadella e Salernitana che si levano punti a vicenda, mentre quella di Alvini resta sempre più immischiata nella lotta per non retrocedere, con 17 sconfitte in 29 partite – nemmeno l’Entella fanalino di coda ne ha perse così tante. Sin dalle battute iniziali del match si capisce che aria tira con i padroni di casa che dilagano trascinati da uno scatenato Mota Carvalho che al 12’ apparecchia la tavola per Zopolato Neves, bravo a saltare Ajeti e a sfruttare un rimpallo favorevole che gli consente di battere Venturi. Successivamente è Armellino a spaventare la retroguardia ospite con un missile dalla lunga distanza che termina di pochissimo a lato. Nel secondo tempo Kargbo prova a scombinare le carte e in effetti ci riesce in parte mettendo KO l’autore del gol decisivo che si scontra violentemente con Pirola e rimane contuso alla testa, il brasiliano rimane in campo qualche altro minuto per poi lasciare il posto ad Anastasio. Radrezza su punizione non riesce a scalfire la barriera mentre Ardemagni e Cambiaghi non spaventano più di tanto Lamanna. La resa dei conti arriva a sei minuti dal novantesimo quando Colpani, appena entrato, punta Kirwan, lo lascia sul posto e piazza la sfera sotto la traversa per il raddoppio che mette la parola fine ai giochi.

VIDEO MONZA REGGIANA 2-0, LE DICHIARAZIONI

Andrea D’Errico è stato tra i migliori in campo sebbene nella ripresa non sia riuscito a sfruttare nel migliore dei modi un contropiede che poteva il colpo di grazia alla Reggiana quando mancavano ancora venti minuti al novantesimo: “Ci voleva una risposta convincente a livello di carattere, grinta e cuore dopo la sconfitta di sabato e sono contento che sia arrivata subito nel turno infrasettimanale. Tre punti importanti nell’economia del camponato, abbiamo dimostrato di meritare le prime posizioni. Con il mister c’è un rapporto speciale, quasi tra padre e figlio, qualche momento di tensione è normale che ci sia ma gli voglio tanto bene, ultimamente ho avuto meno spazi perché non mi sono sempre impegnato al massimo, da qui a fine stagione voglio dare il 100% per realizzare il sogno di portare il Monza in Serie A per la prima volta. Sono contento per Colpani che si è sbloccato, non gioca spesso ma ogni volta si fa sempre trovare pronto. In generale potrei parlare bene di tutti i miei compagni, nessuno si tira indietro. Dobbiamo lavorare un po’ di più sulla continuità perché ci manca sempre il salto di qualità definitivo, dobbiamo prendere esempio dall’Empoli che non perde da 23 partite… Contro il Venezia sarà dura ma nessun avversario va sottovalutato, non esistono partite facili a questi livelli”.

VIDEO MONZA REGGIANA 2-0, IL TABELLINO

MONZA-REGGIANA 2-0 (1-0)

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati (82’ Sampirisi), Pirola, Scaglia, Zopolato Neves (58’ Anastasio); Frattesi, Scozzarella (82’ Colpani), Armellino; D’Errico (85’ Ricci); Mota Carvalho (81’ Maric), Diaw. All. Cristian Brocchi.

REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Yao (82’ Costa), Ajeti, Espeche, Kirwan; Varone (78’ Mazzocchi), Del Pinto; Laribi (46’ Kargbo), Radrezza, Lunetta (78’ Cambiaghi); Ardemagni (90’+1’ Zamparo). All. Massimiliano Alvini.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Sez. di Lecce).

AMMONITI: 54’ Varone (R).

RECUPERO: 0’ pt e 6’ st.

MARCATORI: 12’ Zopolato Neves (M), 84’ Colpani (M).

VIDEO MONZA REGGIANA 2-0, GOL E HIGHLIGHTS

