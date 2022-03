Video/ Monza Vicenza (4-0) gol e highlights: Mancuso si sblocca! (Serie B)

VIDEO MONZA VICENZA (4-0): POKER BRIANZOLO

Il Monza batte il Vicenza per 4-0 e resta nella scia delle squadre che si giocano la promozione diretta in Serie A. Dal risultato finale sembrerebbe che per i brianzoli sia stata una passeggiata di salute, invece la partita è rimasta in bilico fino all’84’ con i berici che hanno tenuto botta nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di De Maio, che poco prima dell’intervallo si fa cacciare via per un fallo da ultimo uomo sul lanciatissimo Gytkjaer. In realtà le cose si mettono subito bene per la squadra di Stroppa che trova il gol già nelle fasi iniziali del match con il tocco vincente di Sampirisi che raccoglie il tiro dalla bandierina di Mazzitelli e pur non colpendo il pallone nel migliore dei modi riesce a depositarlo in rete.

Diretta/ Monza Vicenza (risultato finale 4-0): i brianzoli servono il poker!

Allo U-Power Stadium i padroni di casa battono il ferro finché è caldo sfiorando il raddoppio con Mota Carvalho e Valoti, quest’ultimo fermato da Grandi che ha cercato in tutti i modi di non far rimpiangere l’infortunato Contini. Dall’altra parte il Lanerossi si rende pericoloso con Giacomelli che va a un passo dal pareggio, anche se la sua posizione è apparsa molto dubbia e se avesse segnato il VAR sarebbe sicuramente intervenuta. Al netto di questo episodio gli ospiti non si sono praticamente mai affacciati dalle parti di Di Gregorio, una vera disfatta per Brocchi che sperava di prendersi una bella rivincita sulla società che aveva riportato tra i cadetti nel 2020 salvo poi ricevere il benservito dopo l’eliminazione dai play-off nella stagione successiva.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Monza, Benevento e Frosinone ok!

VIDEO MONZA VICENZA: IL SECONDO TEMPO

Con l’uomo in più il Monza comincia il secondo tempo attaccando a testa bassa, ma la porta di Grandi sembra stregata: Gytkjaer colpisce il palo, Ciurria col sinistro non inquadra il bersaglio, Caldirola svirgola sugli sviluppi di un corner, Mancuso viene fermato dal portiere del Vicenza che si arrende solamente a una manciata di minuti dal novantesimo, tradito dalla deviazione sfortunata di Padella. L’estremo difensore dei berici non trattiene il pallone che sbatte addosso a Barberis, senza quasi nemmeno rendersene conto il numero 8 firma il sospiratissimo raddoppio e da quel momento il Lanerossi sparisce dai radar. Nel recupero la retroguardia ospite fa harakiri con l’autogol di Pasini (appena entrato), e prima del triplice fischio ecco il poker dell’attaccante in prestito dall’Empoli – dove a causa del salto di categoria ha trovato pochissimo spazio nella prima parte di campionato, e dire che aveva dato un contributo fondamentale alla promozione dei toscani – che finalmente si sblocca e interrompe un digiuno lunghissimo.

Diretta/ Benevento Crotone (risultato finale 3-1): la chiude Forte su rigore!

VIDEO MONZA VICENZA 4-0, IL TABELLINO

MONZA-VICENZA 4-0 (1-0)

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi (57’ Antov), Paletta, Caldirola (86’ Bettella); Pereira (63’ D’Alessandro), Ciurria, Mazzitelli (46’ Barberis), Valoti, Molina; Mota Carvalho (57’ Mancuso), Gytkjaer. All. Giovanni Stroppa.

VICENZA (4-3-3): Grandi; Maggio (86’ Pasini), Brosco, De Maio, Crecco (46’ Sandon); Zonta (62’ Da Cruz), Bikel, Cavion; Boli (62’ Teodorczyk), Dalmonte, Giacomelli (46’ Padella). All. Cristian Brocchi.

ARBITRO: Daniele Minelli (Sez. di Varese).

AMMONITI: 54’ Maggio (V), 66’ Caldirola (M), 66’ Padella (V), 70’ D’Alessandro (M), 72’ Cavion (V).

ESPULSO: 41’ De Maio (V) per fallo da ultimo uomo.

RECUPERO: 4’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 9’ Sampirisi (M), 84’ Barberis (M), 90’ aut. Pasini (M), 90’+1’ Mancuso (M).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONZA VICENZA



© RIPRODUZIONE RISERVATA