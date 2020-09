Video/ Napoli Pescara (4-0): gol e highlights, poker per Gattuso in amichevole

Il video di Napoli Pescara 4-0 ci descrive tramite gol e highlights la netta affermazione della squadra di Gennaro Gattuso nella partita amichevole contro la formazione abruzzese, disputata ieri allo stadio San Paolo e terza uscita dei partenopei nel corso di questo anomalo pre-campionato. Dopo un palo colpito da Galano per il Pescara, il primo gol arriva al 24′ minuto di gioco: Zielinski scambia con Politano e trova la via della rete con un rasoterra. Koulibaly sfiora il raddoppio colpendo a sua volta il palo, ma si va al riposo sul punteggio di 1-0 per il Napoli. Nella ripresa gli abruzzesi vanno vicini al pareggio con Ceter che non approfitta di un errore di Maksimovic e sbaglia il tiro a tu per tu con Ospina, ma poi il Napoli trova altri tre gol per chiudere l’amichevole con una goleada: le reti portano le firme di Ciciretti (71’) su assist di Petagna, due minuti dopo Mertens, di nuovo su assist di Petagna, infine al 92′ l’ex attaccante della Spal di sinistro firma il 4-0 e si conquista la palma di migliore in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO NAPOLI PESCARA: GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA AMICHEVOLE

VIDEO NAPOLI PESCARA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Napoli Pescara, l’allenatore partenopeo Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport, interpellato però a dire il vero più sui casi di calciomercato che sulla partita amichevole giocata al San Paolo: “Milik? L’anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, doveva rinnovare ma per sua scelta non l’ha voluto fare e sa come la pensiamo, se non trova una soluzione abbiamo già preso due attaccanti e non sarà facile per lui. Koulibaly? Ha un valore preciso, se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via, ma sono storie diverse. Llorente? Ho tante scelte, ho preferito farlo lavorare, non mi sembrava corretto tenerlo in panchina per cinque minuti”, sono state le parole su tre calciatori che potrebbero lasciare il Napoli entro la fine della sessione di calciomercato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA