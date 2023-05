Video/ Napoli Salernitana (1-1) gol e highlights: Dia risponde ad Olivera (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI SALERNITANA: FESTA SCUDETTO RIMANDATA!

Andiamo a vedere i video gol e gli highlights di Napoli Salernitana. Il Napoli pareggia contro la Salernitana e rinvia la festa scudetto. Alla rete di Olivera di testa da angolo battuto da Raspadori, risponde Dia dopo una grande azione personale. Da sottolineare la grandissima prestazione di Ochoa che ha respinto più volte l’urlo in gola del Maradona pronto alla festa. Con questo risultato al Napoli basterà ottenere un solo punto ad Udine per avere il beneficio della matematica, ma il discorso potrebbe chiudersi anche in anticipo se la Lazio non batterà il Sassuolo in casa mercoledì. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match.

Lozano in mezzo per Osimhen che ci arriva di testa ma non trova la porta, il Maradona è una bolgia. Napoli che attacca alla ricerca dell’immediato vantaggio. Lozano in mezzo per Osimhen che colpisce di testa, para facile Ochoa. Anguissa per Olivera che da fuori area calcia altissimo. Kastanos commette fallo su Anguissa, punizione per il Napoli a centrocampo. Sono trascorsi i primi quindici minuti di gara, siamo sempre sullo zero a zero. Di Lorenzo prova a servire in profondità Osimhen, suggerimento troppo lungo. Napoli ad un passo dal vantaggio! Zielinski in mezzo da punizione, Osimhen va di testa, miracolo di Ochoa. Anguissa ci prova da fuori area, palla in angolo. Difende bene la Salernitana, il pallino del gioco è del Napoli. Dieci minuti alla fine della prima frazione, non si sblocca il match al Maradona. Zielinski prova a servire Lozano ma sbaglia la misura. Cinque minuti alla fine della prima frazione, si resta sullo zero a zero. Anguissa da fuori area, ancora bravo Ochoa. Di Lorenzo prova l’azione personale, chiude tutto Candreva. Termina la prima frazione dopo appena un minuto di recupero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI SALERNITANA: SECONDO TEMPO, DALLA GIOIA ALLE LACRIME

Nella Salernitana esce Candreva ed entra Botheim. Osimhen per Anguissa in area, Daniliuc lo ferma. Continua a difendere bene la Salernitana. Kvaratskhelia si coordina da fuori area, palla fuori. Zielinski abbatte Kastanos, giallo per il centrocampista. Salernitana che combatte a denti stretti. Zielinski prova la girata in area, sfera fuori. Rrahmani prova a servire Osimhen, suggerimento lungo. Osimhen prova la ripartenza, grande chiusura di Gyomber. Entrano Raspadori ed Elmas, per Lozano e Zielinski. Olivera! La sblocca di testa! Da calcio d’angolo arriva il colpo di testa vincente, in questo momento il Napoli è Campione d’Italia! Il Maradona è ora una bolgia, continua ad attaccare il Napoli. Azione personale di Elmas che entra in area e sfiora il raddoppio.

Iniziativa di Piatek che calcia, Meret controlla senza problemi. Olivera ferma la ripartenza di Dia, c’è il giallo. Quindici minuti alla fine, si avvicina lo scudetto. Osimhen cerca di superare Daniliuc, fallo e giallo. Piatek riceve la sfera sulla destra e calcia, palla fuori. Kastanos da fuori area, Meret blocca senza problemi. Osimhen calcia dalla distanza, Ochoa respinge bene. Aggancio di Kvaratskhelia che da fuori area, sfiora il raddoppio. Napoli ancora in attacco, ci prova Lobotka, chiude la difesa dei granata. Esce l’autore del gol, Olivera, ed entra Juan Jesus. Dia! La riprende la Salernitana! Dia punta Osimhen converge al centro e supera Meret, gran gol il suo. Attacca ora il Napoli a caccia del nuovo vantaggio. Kvaratskhelia dalla sinistra, grande risposta di Ochoa. Entra Simeone per Lobotka. Entra anche Ndombele per Anguissa. Cinque i minuti di recupero. Rrahmani prova di testa, para facile Ochoa. Pochissimo alla fine, Napoli che ci prova ma non riesce a tornare avanti. Termina il match, festa scudetto rimandata.

VIDEO GOL NAPOLI SALERNITANA, IL TABELLINO

Reti: 17’ st Olivera (N), 39’ st Dia (S).

Napoli: Meret, Kim, Osimhen, Lozano (15’ st Raspadori), Rrahmani, Olivera (37’ st Jesus), Zielinski (15’ st Elmas), Di Lorenzo, Lobotka (45’ st Simeone), Kvaratskhelia, Anguissa (45’ st Ndombele). All. Luciano Spalletti

A disposizione: Marfella, Gollini, Demme, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano.

Salernitana: Ochoa, Bradaric (23’ st Bohinen), Daniliuc (41’ st Lovato), Vilhena (23’ st Piatek), Coulibaly L., Kastanos, Gyomber, Dia, Mazzocchi (23’ st Sambia), Candreva (1’ st Botheim), Pirola. All. Paulo Sousa

A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Bonazzoli, Troost-Ekong, Maggiore, Iervolino, Nicolussi.

Arbitro: Matteo Marcenaro.

Assistenti: Filippo Meli – Stefano Alassio.

IV Uomo: Manuel Volpi.

Var: Antonio Di Martino.

Assistente Var: Francesco Fourenau.

Ammoniti: Zielinski, Olivera (N), Daniliuc, Pirola (S).

