Video/ Napoli Sampdoria (2-1) gol e highlights: Gattuso ok in rimonta (Serie A)

Il video Napoli Sampdoria 2-1 ci racconta della vittoria in rimonta dei partenopei di Gennaro Gattuso sui blucerchiati di Claudio Ranieri nella undicesima giornata di Serie A. Jankto dopo venti minuti di gioco aveva gelato (simbolicamente, dato che si gioca a porte chiuse) lo stadio San Paolo ormai ribattezzato in onore di Diego Armando Maradona, ma nella ripresa il gol di Lozano dopo soli otto minuti ha ristabilito la parità e la rete di Petagna al 23′ ha dato la vittoria al Napoli, che così resta nel folto gruppo di testa e recupera due punti alla capolista Milan, fermata nel posticipo dal Parma. Mercoledì il Napoli sarà a San Siro per affrontare l’Inter e sarà naturalmente una partita molto importante nell’economia del campionato. La Sampdoria invece non sfigura, ma infine resta con un pugno di mosche in mano e per i blucerchiati, in crisi di risultati ormai da diverse giornate, la classifica comincia a farsi davvero preoccupante.

VIDEO NAPOLI SAMPDORIA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Napoli Sampdoria, naturalmente ecco in primo piano le dichiarazioni dei due allenatori. Gennaro Gattuso ha lodato i suoi ragazzi, capaci di vincere tre giorni dopo un fondamentale impegno di Coppa: “Sicuramente la differenza la fa la rosa. Abbiamo messo due giocatori e la partita è cambiata. Il primo tempo abbiamo giocato malissimo. Nella ripresa abbiamo tenuto il campo e fatto ciò che dovevamo”. Non manca una battuta sul legame forte che Gattuso ha creato con i suoi giocatori: “A volte mi vogliono bene, a volte hanno la mia foto e ci sputano sopra alla faccia. Ma fa parte del lavoro. A me piace dire le cose pane al pane e vino al vino”. Non può invece essere di buon umore Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria: “Dovevamo gestire meglio gli attacchi, dovevamo essere più cinici e precisi. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma avremmo dovuto chiuderla lì. Mi dispiace tanto perdere, ma la partita mi è piaciuta per come l’abbiamo giocata. Ora però dobbiamo reagire e fare punti da qui a Natale”.

