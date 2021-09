Video/ Napoli Treviso (58-68): highlights. Campani subito KO in Supercoppa

Tante emozioni nel video di Napoli Treviso, partita valevole per la prima giornata del Girone C della Supercoppa di Basket. Alla truppa partenopea non riesce il colpo al PalaBarbuto dove concede il passo ai trevigiani, in una combattutissima giornata d’esordio. La NutriBullet si fa trovare nettamente più pronta al momento del via: Akele e Sims si mettono subito in evidenza, Napoli invece commette una serie infinita di errori prima di fare centro con McDuffie dopo 2’40. Al quarto minuto della sfida, Treviso mette il turbo ed è già +8 (3-11) con 5 punti firmati da un efferverscente Sokoloski; i ritmi sono alti, le occasioni non mancano e il margine è praticamente raddoppiato al primo break (12-26) con i punti siglati da Dimsa e Jones. Nel frattempo si accende Velicka per Napoli da 4/17 al tiro nel 1’ quarto.

Diretta/ Sassari Cremona (risultato finale 83-74) video tv: vittoria sofferta!

NAPOLI RALLENTA

Si ricomincia e la Gevi rallenta, coi suoi top player che non vanno oltre i quattro punti totali. Napoli cerca di restare in partita coi suoi senatori, che rispondono presente: Marini su tutti (8 punti parziali), Treviso non combina nulla per quattro minuti ma tiene botta di fronte alla verve offensiva avversaria, grazie anche alla sostanza di Sims e le giocate di Dimsa, che all’intervallo mette la firma sul punteggio di 28-36. Il lituano dei trevigiani conquista i riflettori con una grande partita (28-39 al 22’), poi però gli ospiti rallentano e Napoli ne approftta accorciando fino al 39-42 segnato da McDuffie, quasi alla mezzora. La partita si infiamma ulteriormente, con Imbrò e Chillo che siglano un 9-0 al trentaduesimo. Punti che si rivelano decisivi ma non definitivi, dato che Treviso rimpolpa ulteriormente il vantaggio e arrotonda ancora con Casarin per il +18 al 37’ (48-66) per poi mettere il punto esclamativo col 58-68.

DIRETTA/ Trento Trieste (risultato finale 83-94), video: colpo degli alabardati

IL TABELLINO

Girone C

Napoli-Treviso 58-68

Napoli: McDuffie 19, Marini 11, Velicka 10.

Treviso: Sims 16, Dimsa 10, Chillo e Sokolowski 9.

VIDEO NAPOLI TREVISO, HIGHLIGHTS

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Napoli Treviso (risultato finale 58-68) video tv: partenopei sconfitti

© RIPRODUZIONE RISERVATA