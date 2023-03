Video/ Nizza Sheriff (3-1) gol ed highlights: francesi ai quarti! Conference League

Video Nizza Sheriff con la formazione francese che può vantare la vittoria nella gara di andata con il risultato di 0-1. Nei primi minuti succede veramente molto poco con tanto possesso palla per la formazione transalpina ma che non riesce a concretizzare. Si fa vedere in avanti l’attaccante Laborde ma non trova la porta calciando in maniera molto negativa. Prova ad inventare anche Thuram ma il centrocampista francese viene fermato sul più bello. Gara bloccata sul pareggio con i primi 20 minuti che però non hanno raccontato molte emozioni. Gara che viene sbloccata con la rete di Laborde che porta in vantaggio il Nizza sul passaggio di Thuram. il giocatore francese vede il portiere fuori dai pali e lo beffa con una conclusione sopra la sua testa. Vantaggio meritato per il Nizza che adesso mette una seria ipoteca sopra la qualificazione.

Succede di tutto nel secondo tempo tra Nizza e Sheriff. Padroni di casa che si portano in doppio vantaggio con la rete di Moffi, su suggerimento di Rosario. Nizza che esulta ma che poi subisce dopo 60 secondi la rete della formazione moldava; ad andare a segno Abdul Tapsoba Ehi che spedisce in rete un facile pallone rimbalzato davanti il corpo. Nel finale c’è lo spazio anche per Brahimi per iscriversi nel tabellino dei marcatori con la rete del 3-1 che chiude la pratica. Nizza che ha la meglio nel doppio scontro contro lo Sheriff ed approda, dunque, ai quarti di finale dell’Europa Conference League.

VIDEO NIZZA SHERIFF: IL TABELLINO

Nizza (4-3-3): Schmeichel, Bard (67’ Amroui), Todibo, Ndayishimiye (75’Belahyane), Lotomba, Ramsey (65’ Viti), Thuram, Rosario, Laborde, Moffi, Brahimi. All. Sable

Sheriff (5-3-2): Koval, Zohouri, Garananga, Kiki, Radeljic, Renan Guedes (70’ Badolo), Talal, Kyabou, Diop (88’ Moumouni), Tapsoba (88’ Gliga), Akanbi. All Bordin

Marcatori: 29’Laborde (N), 53’ Moffi (N), 55’ Tapsoba (S), 79’ Brahimi (N)

