Diretta/ Nizza Sheriff streaming video tv: francesi per chiuderla (Conference)

DIRETTA NIZZA SHERIFF: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Nizza Sheriff, in diretta giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21.00 presso l’Allianz Riviera di Nizza, sarà una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Francesi chiamati a chiudere l’assalto ai quarti di finale, iniziato con il successo di misura in casa dello Sheriff nel match d’andata. Nizza reduce nella Ligue 1 francese da un 2-2 in casa del Nantes che mantiene la formazione rossonera in piena corsa per un posto che possa garantire la qualificazione alla prossima Europa League.

Dall’altra parte lo Sheriff, da un paio di stagioni comunque protagonista positivo in Europa e unica formazione della Moldavia competitiva a livello internazionale, cercherà una difficile rimonta in trasferta con il cammino nella nuova massima serie locale, iniziata nel weekend, partito con un successo di misura sul Balti. Da sottolineare che nei play off di Conference lo Sheriff si è qualificato perdendo 0-1 in casa all’andata contro i serbi del Partizan, per poi ribaltare la situazione con l’1-3 nel ritorno a Belgrado.

NIZZA SHERIFF STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Nizza Sheriff sui canali Sky (Diretta Gol Europa e Conference League) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go con aggiornamenti in tempo reale e gol in diretta, visibili anche in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA SHERIFF

Le probabili formazioni della diretta Nizza Sheriff, match che andrà in scena all’Allianz Riviera di Nizza. Per il Nizza, Didier Digard schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schmeichel; Dante, Todibo, Ndayishimiye; Bard, Thuram, Boudaoui, Beka Beka; Barkley, Bouanani; Moffi. Risponderà lo Sheriff allenato da Roberto Bordin con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: Koval; Zohouri, Garananga, Kiki, Radejic, Kpozo; Badolo, Kyabou, Diop; Tapsoba, Atiemwen.

NIZZA SHERIFF LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Nizza Sheriff, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Nizza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo dello Sheriff, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











