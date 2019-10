Video/ Nola-Palermo (0-1): highlights e gol, nove su nove per i rosanero (Serie D)

Il video con i gol e gli highlights di Nola-Palermo 0-1 contiene la nona vittoria consecutiva dei rosanero che restano quindi ancora a punteggio pieno nel girone I di Serie D. La squadra di Pergolizzi fa praticamente un campionato a sé, basti pensare che il Biancavilla secondo in classifica è a ben otto lunghezze di distanza. Questo non vuol dire che i giocatori del Palermo non se lo siano sudato il successo, anzi: i bruniani hanno davvero concesso pochissimi spazi agli attaccanti avversari, soprattutto nel primo tempo gli ospiti raramente si sono affacciati dalle parti di Anatrella, l’unico a provarci è stato Kraja con un tiro dal limite che si è spento sopra la traversa. Nella ripresa la capolista attacca con maggiore convinzione fino a trovare il gol con la deviazione vincente Lancini che sugli sviluppi di un calcio piazzato anticipa tutti e gonfia la rete. Nel finale il Nola resta anche in dieci per l’espulsione di Catavere che rimedia un sacrosanto rosso diretto per un brutto fallo ai danni di Doda, con l’uomo in più il Palermo prova a chiuderla con Ficarrotta che firma il raddoppio ma se lo vede annullare per un intervento irregolare di Sforzini che vanifica la giocata del suo compagno. Poco male, l’episodio non cambia la sostanza del verdetto che ancora una volta premia la compagine siciliana, ormai lanciatissima e che continua a non perdere un colpo. Ovviamente la risalita verso il calcio che conta davvero è ancora molto lunga e piena di ostacoli insidiosi da superare. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI NOLA-PALERMO 0-1 (da elevensports.it)

VIDEO NOLA-PALERMO 0-1, IL TABELLINO

NOLA-PALERMO 0-1 (0-0)

NOLA (4-3-1-2): Anatrella; Reale (80′ Marrella), Guarro, Mileto, Gargiulo; Cardone (88′ Sannia), Todisco, Langella; Cappiello; Di Caterino (61′ Serrano), Catavere. All. Gianluca Esposito.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja (66′ Langella), Martin, Mauri; Santana (70′ Ficarrotta), Sforzini (81′ Lucera), Felici. All. Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Francesco Lipizer (sez. di Verona).

AMMONITI: Cardone (N), Martin (P), Mauri (P), Gargiulo (N), Lucera (P).

ESPULSO: 75′ Catavere (N) per rosso diretto.

RECUPERO: 0′ pt e 5′ st.

MARCATORI: 55′ Lancini (P).



