DIRETTA/ Nola Palermo, streaming video tv: rosanero a caccia del nono acuto (Serie D)

Palermo Nola, diretta da Lipizer, si gioca alle ore 14.30 ed è la sfida della nona giornata del girone I del campionato di serie D. La squadra di mister Pergolizzi affronterà in trasferta il Nola formazione tranquillamente a metà classifica con 12 punti, lontana dalla zona retrocessione ma a -3 dagli ipotetici play-off per un posto in serie C. Fin qui i siciliani non hanno incontrato rivali: per loro un percorso netto fatto di 8 vittorie su altrettante partite disputate. L’otto è un numero ricorrente visto che sono anche i punti di vantaggio sulle prime inseguitrici, ossia il Città di Acireale e il Biancavilla, ferme a quota 16.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA E LE QUOTE

La diretta streaming video di Nola Palermo sarà trasmessa su Eleven Sports per gli abbonati e disponibile anche in pay-per-view. Naturalmente i pronostici sono tutti in favore del Palermo capolista, con il 2 dei rosa-nero che è dato a 1.33, il primo pareggio della stagione per la squadra di mister Pergolizzi è quotato 4.25, mentre la vittoria del Nola addirittura a 7.5.

PROBABILI FORMAZIONI NOLA PALERMO: LE ULTIME NOTIZIE

Difficile trovare altre parole per questo Palermo. La squadra è stata costruita per tornare a essere una grande tra le grandi e dispone di una rosa di calciatori che da tutti è ritenuta di una categoria superiore rispetto alle altre. Un solco enorme scavato già tra loro e le squadre inseguitrici, nessuno in Italia è riuscito in questa impresa, con record che vengono battuti in successione. Le premesse non erano certo queste, con un roster in estate costruito velocemente e in gran fretta, eppure i nomi sono di grande qualità, con giocatori come Martinelli, Santana, Crivello, Pelagotti ai quali la serie D sta evidentemente stretta, e ad altri come Sforzini o Mauri che seppur validi a Palermo non trovano spazio se non per spezzoni di partita. Tutto merito anche del lavoro di mister Pergolizzi e di un pubblico caloroso che fa sentire forte la sua voce visto che nell’ultima gara al Barbera vinta dal Palermo per 2-1 contro il Licata gli spettatori erano più di 20.000, di cui 10.000 abbonati. Il mister predica calma, restare con i piedi per terra è un obbligo, il rischio di montarsi la testa altissimo. Secondo Pergolizzi ancora non è stato fatto niente, le otto vittorie danno soddisfazione così come tranquillità di otto punti di vantaggio sulle seconde, ma il cammino è ancora lungo, a partire dalla trasferta di Nola.

Il Nola intanto fa sapere che probabilmente non ci sarà il cambio di stadio. L’idea di un impianto più capiente era balenata per accogliere il grande numero di tifosi che sicuramente domenica accorrerà alla partita. Ma pare che sarà confermato lo Sporting Club di Nola che con i suoi 1200 posti, farà sicuramente segnare il tutto esaurito. Esposito è certo che i suoi ragazzi non sfigureranno davanti ai primi della classe, malgrado il ko incassato nel precedente turno di campionato contro un’altra squadra siciliana, il Biancavilla. Sconfitta che ha interrotto un filotto di 6 partite utili consecutive, fatte di 3 vittorie e 3 pareggi. Il mister si affiderà certamente ancora a Giliberti e Chiacchio, due giovani che sanno come spaccare in due la partita. Ancora non al top Serrano e Cardone, senza i 90 minuti nelle gambe. La squadra è giovane e ha bisogno di continue motivazioni, ma in questo Esposito sta lavorando al meglio.



