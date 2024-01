Video/ Novara Alessandria (1-0) gol e highlights: l’ex Scappini decide il derby di testa (6 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA ALESSANDRIA (1-0): LA PARTITA

Il derby tra Novara e Alessandria viene deciso dall’ex Scappini di testa. Nella prima frazione di gara Liverani tiene in piedi l’ultima in classifica. L’estremo difensore salva per ben tre volte la porta dei grigi. Sul bel tiro di Di Munno respinge in grande stile. Di Munno calcia in contropiede a botta sicura ma ancora Liverani vola a dire di no. L’ultima prodezza della prima frazione è su D’Orazio, l’estremo difensore salva. La prima frazione termina a reti bianche.

Ad inizio seconda frazione arriva la grande occasione per l’Alessandria per sbloccarla. Pellegrini in mezzo, Mastalli la tocca, Desjardins salva. Il Novara attacca a testa bassa e trova la rete della vittoria nel finale grazie agli ex della gara. Ranieri la mette in mezzo e trova il colpo di testa vincente del compagno di squadra Scappini. La sfida salvezza viene vinta dal Novara. Nel prossimo turno il Novara giocherà in casa della Pro Patria. L’Alessandria invece ospiterà la Virtus Verona.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA ALESSANDRIA (1-0): IL TABELLINO

Novara (3-5-2): Desjardins; Bonaccorsi, Boccia (37’st Lancini), Khailoti; Donadio, Calcagni, Ranieri, Di Munno (37’st Gerardini), Urso; Corti (30’st Scappini), D’Orazio (23’st Vilhjalmsson) A disp.: Boscolo Palo, Menegaldo, Prinelli, Bertoncini, Gerbino, Migliardi, Caradonna, Bagatti. All.: Gattuso

Alessandria (3-5-2): Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani; Pellegrini, Foresta, Nichetti, Mastalli Nunzella (15’st Rossi); Gazoul (30’st Mangni), Sepe (15’st Pellitteri). A disp.: Piana, Rimbu, Rossi, Anatriello. Pellitteri, Parrinello, Gega, Salomon, Ndir, Gueli, Vaughn All.: Banchini

Arbitro: Lovison di Padova

Assistenti: Croce di Nocera Inferiore e Marchese di Pavia, quarto ufficiale Zanotti di Rimini

Note: Ammoniti: Gazoul, Foresta, Rossi, Ciancio per gioco falloso. Angoli: 4-4. Recupero: pt 1′

