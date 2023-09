Video/ Novara Giana Erminio (1-1) gol e highlights: Perna salva i suoi al 90′! (Serie C, 24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NOVARA GIANA ERMINIO (1-1): LA PARTITA

xxx tra Novara e Giana Erminio. Primo tempo tutto sommato godibile ma con poche occasioni da rete e terminato a reti bianche anche per l’imprecisione al tiro da parte della formazione allenata da Daniele Buzzegoli: i lombardi, dopo un avvio timoroso, invece avevano pian piano alzato il proprio baricentro andando vicini al gol al 14′ con un tiro di Fumagalli che scaldava i guantoni di Desjardins. Al 27′ però D’Orazio, tra i più attivi dei suoi nella prima frazione, imbeccava bene Scappini ma il numero 9 degli azzurri non trovava l’impatto con la sfera e l’occasione sfumava. Nel finale di tempo, invece, il match veniva ‘stappato’ prima da un tiro dello stesso Scappini di poco alto (30′), poi da un nuovo, facile, intervento di Desjardins su Fumagalli (4′) e infine da cuna clamorosa traversa colta nel recupero dal difensore di casa, Calcagni, a estremo difensore dei lombardi battuto.

Nel secondo tempo il Novara parte con più decisione, intenzionato a conquistare la prima vittoria in questo torneo, e dopo diversi interventi decisivi del numero uno ospite Zacchi (bravo anche al 53′ su una doppia chance Bertoncini-Scappini) ecco che al minuto 64 la contesa si sbloccava: era proprio il numero 9 Scappini, al ritorno al gol a seguito di un lungo digiuno, a bucare la difesa lombarda premiando un bel cross di Boccia. L’1-0 in un match così bloccato sembrava una sentenza per la formazione di Gorgonzola: e, invece, dopo la consueta girandola dei cambi che faceva scorrere inesorabilmente il cronometro, ecco il pareggio-beffa del neo entrato Perna al 90′, bravo ad anticipare su cross di Ferrante il suo svagato marcatore e a insaccare alle spalle di Desjardins. Era l’1-1 definitivo: con questo pari il Novara sale a quota due punti ma rinvia ancora una volta l’appuntamento con la vittoria in queste prime 5 gare, mancando anche la possibilità di scavalcare la Giana Erminio in graduatoria, a 4 punti ma anch’essa ancora invischiata in zona play-out.

Novara: Desjardins, Bertoncini, Gerardini (Donadio 26’ st), Scappini (Rossetti 36’ st), Khailoti (Scaringi 44’ pt), Calcagni, Ranieri (Prinelli 26’ st), Boccia, Migliardi, D’Orazio (Caradonna 36’ st), Bagatti. A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Urso, Bonaccorsi, Di Munno, Corti, Catania, Savini, Speranza, Gerbino. Allenatore: Daniele Buzzegoli.

Giana Erminio: Zacchi, Previtali, Ferrante, Minotti, Caferri (Lamesta 22’ st), Franzoni, Pinto (Marotta 22’ st), Ballabio (Barzotti 33’ st), Groppelli, Fumagalli (Fall 39’ st), Verde (Perna 33’ st). A disposizione: Pirola, Magni, Francolini, Messaggi, Gotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella.

Reti: 65′ Scappini (N), 90′ Perna (G).

Ammoniti: 49′ Minotti (G), 63′ Ferrante (G), 90’+4′ Fall (G).

