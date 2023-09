DIRETTA/ Novara Giana Erminio (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA NOVARA GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta tra Novara e Giana Erminio, presenta due formazioni al settimo scontro in assoluto all’interno della propria storia. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate era il 2014 ed il Novara ebbe la meglio con il risultato di 1-2. Secondo scontro che favorì ancora una volta il Novara che si impose all’interno delle proprie mura con il risultato di 2-0. Dopo quattro anni, le due formazioni si sono affrontate con il Giana Erminio ad avere la meglio grazie al risultato di 2-1.

Nel 2020 il Novara torna alla vittoria, portando quindi a sé tre vittorie su quattro incontri affrontando gli avversari. Gli ultimi due incontri terminarono come risultato di pareggio nel 2021 (2-2) e di vittoria in trasferta per il Novara questo luglio, nel corso di un’amichevole grazie alla doppietta di Donadio. Il tabellino, quindi, recita: quattro vittorie per il Novara, un pareggio e altrettante vittorie per lo Giana Erminio. (Marco Genduso)

NOVARA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Novara Giana Erminio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Giana Erminio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

NOVARA GIANA ERMINIO: QUASI UN DERBY!

Novara Giana Erminio, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Silvio Piola di Novara sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Dopo tre sconfitte consecutive, la Giana Erminio, che finora ha ottenuto solo tre punti in quattro partite, cerca il riscatto nella sfida al “Silvio Piola” contro il Novara, anch’esso reduce da tre sconfitte. I piemontesi hanno finora conquistato solo un punto e non hanno ancora vinto in campionato, perdendo anche in casa del Padova nel turno infrasettimanale, restando a fondo classifica.

Come detto non è andata meglio alla Giana, che ha perso a Gorgonzola contro il Mantova nella sfida di mercoledì scorso, con i lombardi che hanno 3 punti, 2 più dei diretti avversari del Novara, grazie al primo successo in campionato contro la Pro Patria. Le due formazioni tornano ad affrontarsi in campionato a Novara dall’ultima volta datata 7 ottobre 2020, in quell’occasione fu il Novara ad avere la meglio col punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Novara Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Daniele Buzzegoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desjardins, Boccia, Scaringi, Khailoti, Urso, Catania, Ranieri, Bigatti, Savini, Rossetti, D’Orazio. Risponderà la Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zacchi Previtali, Ferrante, Minotti, Groppelli, Franzoni, Marotta, Ballabio, Lamesta, Fumagalli, Barzotti.

NOVARA GIANA ERMINIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.72, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.45.











