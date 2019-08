Video/ Novara Juventus U23 (2-0): highlights e gol. Buon esordio azzurro (Serie C)

Ottimo esordio per la compagine di Mister Banchieri nella prima giornata del campionato di Serie C per il girone A: come si vede nel video di Novara Juventus U23 gli azzurri infatti hanno trovato il successo finale col risultato di 2-0. Le due marcature però arrivano solo nella seconda frazione di gioco: pure nel primo tempo sono state tante le belle occasioni da gol che sono arrivate da entrambe le parti. Al via ecco che sono gli azzurri a partire meglio ed è solo verso metà del primo tempo che i bianconeri emergono, pure sprecando molto. Nel secondo tempo i primi minuti sono tutti per il Novara: la squadra di Banchieri si mostra subito molto aggressiva e per il gol non si deve attendere molto. Al 57’ infatti arriva la prima rete della partita con Pogliano che ben sfrutta la palla messa in mezzo da Gonzalez. Poco dopo ecco il raddoppio a firma di Collodel al 64’, anche qui da azione stimolata da Gonzalez. La Juventus U23 non si perde d’animo e prova a ricucire la distanza con Lanini ma l’intervento è sfortunato. Il triplice fischio finale sancisce il successo del Novara al Silvio Piola nella prima giornata di campionato.

IL TABELLINO

Novara Juventus U23 2-0 (0-0 pt)

Reti: 57′ Pogliano (N), 63′ Collodel (N)

Novara: Marchegiani, Cagnano, Sbraga, Pogliano (70′ Bellich), Collodel, Bortolussi, Gonzalez, Fonseca (75′ Schiavi), Bianchi, Piscitella (59′ Nardi), Cassandro. A disp. Marricchi, Benedettini, Buzzegoli, Visconti, Paroutis, Caricati, Barbieri, Peralta, Zacchi. All. Banchieri

Juventus U23 (4-3-3): Loria; Di Pardo, Del Fabro, Coccolo, Beruatto; Muratore (74′ Portanova), Clemenza, Toure; Zanimacchia (60′ Rafia), Lanini (85′ Frederiksen), Olivieri (60′ Mota Carvalho). A disp. Nocchi, Siano, Oliveira Rosa, Peeters, Mule, Frabotta, Gerbi. All. Pecchia

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: 26′ Beruatto (J), 65′ Clemenza (J), 84′ Bellich (N)

CLICCA QUI PER IL VIDEO NOVARA JUVENTUS U23, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA