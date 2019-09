Video/ Novara Lecco (3-0): highlights e gol. Peralta chiude il match (Serie C)

Novara brillante e capace di ottenere la seconda vittoria casalinga del suo avvio di campionato, contro un Lecco costretto invece ad incassare un nuovo tris in trasferta dopo quello subito ad Arezzo alla prima giornata. Tra le mura amiche dello stadio Silvio Piola i piemontesi vedono il match mettersi immediatamente in discesa grazie al gol realizzato da Bortolussi dopo appena 8′, con una conclusone dalla distanza. Il Lecco risponde con un tentativo mancino di Moleri che viene praticamente neutralizzato sulla linea da Sbraga. Il match comunque resta abbastanza equilibrato fino alla fine del primo tempo, anche se il Novara riesce ad essere maggiormente offensivo sul fronte offensivo soprattutto grazie all’ispirazione di Gonzalez, che da solo provoca l’ammonizione di tre giocatori lecchesi, Magonara, Pedrocchi e Malgrati, che devono ricorrere alle maniere forti per bloccarlo. Dall’altra parte il Lecco cerca con caparbietà il pari soprattutto in apertura di ripresa con Pedrocchi che in particolare riesce ad impegnare Marchegiani.

NOVARA DILAGANTE

Nel finale però il Novara riesce a dilagare prima trovando il raddoppio al 39′ con Schiavi, bravo a guadagnarsi un calcio di rigore e a trasformarlo. I conti vengono poi definitivamente chiusi al 44′ da Peralta, che da fuori area riesce a beffare il portiere Safarikas, che aveva dovuto sostituire Bacci e si è trovato impreparato nell’occasione. Si chiude con un rotondo 3-0 per un Novara che ha ritrovato concretezza e determinazione in casa dopo l’ultimo ko.

