Diretta Novara Lecco/ Streaming video e tv, azzurri favoriti! (Serie C)

Novara Lecco, in diretta dallo Stadio Silvio Piola e atteso sabato 7 settembre 2019 alle ore 20.45, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. 3 punti a testa finora per le due formazioni, con i piemontesi che hanno esordito vincendo in casa contro la Juventus U23, ma hanno perso con lo stesso punteggio, 2-0, nella trasferta di Monza. Il Lecco neopromosso invece, dopo il tris incassato ad Arezzo, è riuscito a riscattarsi battendo all’esordio in casa la Pro Vercelli, 2-0 con gol di Moleri e Chinellato nella ripresa. Una grande prova che ora però necessiterà di una conferma, la stessa conferma che in casa del Monza il Novara cercava e non ha trovato, pur partendo con ambizioni stagionali di partenza superiori a quelle del Lecco che deve innanzitutto consolidare la categoria dopo aver ritrovato il professionismo con la promozione dalla Serie D ottenuta nella scorsa stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Novara Lecco, sabato 7 settembre 2019, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA LECCO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Novara-Lecco alle ore 20.45 presso lo stadio Silvio Piola. I padroni di casa piemontesi allenati da Banchieri schiereranno un 4-3-2-1 con Marchegiani; Cassandro, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Collodel, Fonseca, Bianchi; Gonzalez, Piscitella; Bortolussi. Risponderà il Lecco di Gaburro schierato con un 4-3-3 e questo undici titolare: Bacci; Magonara, Vignati, Malgrati, Procopio; Moleri, Migliorini, Segato; D’Anna, Capogna, Giudici.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Novara favorito per la conquista dei tre punti contro il Lecco. Vittoria interna proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio viene quotato 3.15 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 4.25. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20.



