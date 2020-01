Video/ Novara Monza (0-3): highlights e gol, capolista travolgente (Serie C)

Analizziamo il video di Novara Monza 0-3: i brianzoli riprendono alla grande il loro cammino nel girone A della Serie C e, dopo la sosta, si prendono una vittoria esterna contro una delle migliori squadre del torneo certificando una volta di più la loro superiorità stagionale, e facendo un altro passo avanti verso una promozione diretta che a questo punto sembra essere sempre più vicina. Il Monza di Cristian Brocchi travolge il Novara allo stadio Silvio Piola grazie alle reti siglate da Finotto, Gliozzi e Rauti. Ad inizio gara Buzzegoli ci prova su punizione, la barriera devia il tiro. Chiricò ci prova da fuori area, Marchegiani para facile. Bortolussi la tocca in area, Lamanna vede la sfera terminare sul fondo di un soffio. Ottima occasione per Peralta, che arriva dal limite dell’area, la conclusione per poco non trova il gol. Buzzegoli ci prova su punizione, Lamanna blocca. Nardi da fuori area, la palla sfiora il palo alla destra di Lamanna. Nel finale di prima frazione tentativo di Gonzalez che non inquadra lo specchio. Si va al riposo sullo zero a zero.

VIDEO NOVARA MONZA: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Novara Monza arriviamo ora a vedere quanto accaduto nel secondo tempo. Ad inizio ripresa Lepore serve Chiricò che si inserisce con i tempi giusti, tocco debole che non sorprende Marchegiani. Il gol per il Monza è vicino e arriva dieci minuti dopo. Morosini da lontano, Marchegiani respinge male e trova Finotto che di testa deposita in rete. I padroni di casa barcollane e prendono la seconda marcatura. Pogliano tocca di mano in area, calcio di rigore per il Monza. Sul dischetto si presenta Gliozzi che non sbaglia. Mosti si mette in proprio e calcia, sfera sul fondo. Ci prova Brighenti di testa, para Marchegiani. Nel finale Rauti cala il tris per il definitivo tre a zero. I brianzoli confermano la prima posizione in campionato fino ad ora letteralmente dominato.

