Video/ Novara Pontedera (1-1): highlights e gol, il big match finisce pari (Serie C)

Non vanno oltre l’uno a uno Novara Pontedera nel match giocato al Piola. Il video di Novara Pontedera, ci mostra le immagini di numerose occasioni da gol, in una partita tutto sommato frizzante. Ospiti che hanno dovuto fare i conti con qualche ingenuità di troppo, ma anche con un po’ di sfortuna. Dopo la sconfitta rimediata con la Carrarese portano a casa un punto che per certi versi può apparire amaro. Nella partita del Silvio Piola, il Novara riaggancia il Pontedera allo scadere, poco prima del novantesimo minuto, grazie ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro per un intervento falloso di Salvi, che fallisce il rilancio e poi ferma dentro l’area Piscitella senza usare le buone maniere. Poi in pieno recupero i novaresi rischiano persino di ribaltarla con Bianchi e Gonzalez. Ai punti il pareggio può anche essere interpretato come un risultato equo, anche se ai granata resta qualche rimpianto. Nel corso della gara il Pontedera è andato a strappi e in certi momenti ha dato la sensazione di poter fare davvero male al Novara. I padroni di casa, al contrario, hanno faticato a trovare varchi tra le maglie granata, ma alla fine hanno approfittato di alcune disattenzioni avversarie. Da segnalare le traverse colpite nel corso del primo tempo da Peralta e Buzzegoli, prima del gol del Pontedera realizzato da Semprini, che semina il panico nella difesa avversaria e realizza alle spalle del portiere Marchegiani con un bellissimo destro. Il pareggio, come detto, arriva su rigore allo scadere. Schiavi è gelido nel fissare il definitivo pareggio.

IL TABELLINO

NOVARA (4-3-2-1): Marchegiani; Barbieri, Sbraga, Pogliano, Cassandro; Nardi (13’st Schiavi), Buzzegoli (31’st Pinzauti), Collodel (7’st Bianchi); Gonzalez, Peralta (7’st Cisco); Bortolussi (7’st Piscitella). All. Banchieri

PONTEDERA (3-5-2): Sarri; Risaliti, Piana, Benassai; Pavan, Barba, Caponi, Giuliani (1’st Sereni), Visconti (13’st Ropolo); Bruzzo (40’st Salvi), Semprini (26’st De Cenco). All. Maraia

ARBITRO: Miele di Nola

RETI: pt, 32′ Semprini, 43′ Schiavi (rig.)

NOTE: ammoniti: Benassai, Ropolo, Sarri, Salvi; recupero: pt 0′,st 5′; spettatori totali: 4.430

