Diretta Novara Pontedera/ Streaming video tv: big match al Piola (Serie C)

Novara Pontedera sarà diretta dal signor Gianpiero Miele e, in programma alle ore 15:00 di domenica 26 gennaio, rientra nel programma della 23^ giornata per il girone A della Serie C 2019-2020. Una sfida tra due outsider nelle prime posizioni della classifica, con i piemontesi che hanno bisogno di risalire la corrente: mercoledì il Novara ha subito un’incredibile beffa facendosi rimontare due gol di vantaggio, e mancando al 91’ una vittoria esterna contro la Juventus U23. Il pareggio ha impedito alla squadra di Simone Banchieri di tenere il passo del Siena, e adesso anche il sesto posto appare a rischio se non arriverà un’inversione di tendenza. Ancora peggio è andata al Pontedera, che nel recupero del 20^ turno è passato in vantaggio ma è poi stato sconfitto dalla Carrarese, perdendo così una sfida diretta per entrare subito nella fase nazionale dei playoff: i granata restano secondi in classifica ma il Renate e gli stessi marmiferi sono molto più vicini, in più il Monza è volato a +13 e di fatto ha chiuso ancor più i conti per la promozione diretta. Sarà interessante la diretta di Novara Pontedera, che è un big match: analizziamo dunque in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori studiando le probabili formazioni.

Banchieri affronta Novara Pontedera con il 4-3-3, mandando Sbraga e Bove a protezione del portiere Marchegiani con due terzini che potrebbero essere Bellich e Cagnano; a centrocampo invece ci sarà come sempre la regia di Buzzegoli, Collodel (che ha aperto le marcature al Moccagatta) e Nardi dovrebbero essere confermati sulle mezzali e nel tridente offensivo ci sarebbe ancora spazio per Pablo Gonzalez, tornato al gol, e Piscitella che sarebbero gli esterni a supporto di Bortolussi, con Cisco e Capanni che proveranno a mettere in crisi le scelte del loro allenatore. Il Pontedera di Ivan Maraia dovrebbe riproporre il 3-5-2: per avere più spinta sulle fasce laterali si pensa a Benassai o Giuliani per la sinistra, dall’altra parte conferma per Pavan che agirà in linea con un centrocampo nel quale può tornare titolare Gianluca Barba, che sarebbe schierato come interno al fianco di Filippo Serena. A completare la mediana ecco Caponi, in difesa Risaliti potrebbe giostrare tra Ropolo e Piana a protezione dell’estremo difensore Edoardo Sarri.

Le quote per scommettere su Novara Pontedera sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo la quale il favore del pronostico sorride ai padroni di casa ma in una situazione di grande equilibrio: c’è una differenza minima tra il valore posto sul segno 1 (2,55) per la vittoria dei piemontesi e il segno 2 (2,75) che identifica il successo toscano. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,05 volte quello che avrete messo sul piatto.



