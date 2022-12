Video/ Novara Trento (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO NOVARA TRENTO (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa allo stadio Silvio Piola di Novara, al termine del secondo tempo di questa gara valida per la diciannovesima giornata di Serie C, Girone A. La prima frazione di gioco è estremamente equilibrata e si registrano pochissime occasioni da rete, con le due formazioni che non vogliono sbilanciarsi. Si va negli spogliatoi con il risultato di 0-0, poche emozioni e grande lotta a centrocampo, dove si sono visti tanti falli ma nessun segno di nervosismo. Rocca prima e Galuppini in seguito provano sporcare i guanti di Marchegiani, ma le due conclusioni sono facilmente controllare dall’estremo difensore del Trento.

Nella ripresa il match si infiamma ed al 13esimo è ancora una volta Galuppini a calciare: miracolo dell’estremo difensore gialloblù e deviazione che si infrange sulla traversa. Al 27esimo rispondono gli ospiti con Ballarini, che da ottima posizione non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, ma troppo tenera la difesa azzurra in questa occasione. Gonzalez si mangia un gol già fatto, ma al 34esimo il Novara passa in vantaggio: cross del solito Galuppini per il neo-entrato Marginean, che di testa la infila all’angolino. I tre punti sembravano assicurati, ma al primo minuto di recupero l’ex Juventus Pasquato si inventa la rete dell’1-1 con una meravigliosa volee.

VIDEO NOVARA TRENTO (1-1): IL TABELLINO

NOVARA: 1 Pissardo, 3 Urso (68′ 33 Goncalves) , 6 Masini, 8 Rocca (78′ 10 Marginean), 9 Bortolussi, 13 Carillo (C), 14 Galuppini (83′ 23 Ciancio), 15 Khailoti, 20 Tavernelli (78′ 11 Peli), 21 Ranieri (68′ 19 Gonzalez), 30 Calcagni

A disposizione: 12 Menegaldo, 36 Koco, 2 Bertoncini, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 18 Diop, 29 Benalouane, 35 Amoabeng

Allenatore: Franco Semioli

TRENTO: 27 Marchegiani, 3 Fabbri, 5 Damian, 6 Ferri, 11 Mihai (80′ 10 Pasquato), 17 Galazzini, 24 Bocalon (54′ 9 Saporetti), 25 Ballarini, 29 Semprini (80′ 18 Bertaso), 32 Brighenti, 66 Vitturini

A disposizione: 1 Cazzaro, 22 Tommasi, 4 Trainotti, 20 Matteucci, 23 Simonti, 28 Piazza, 37 Ianesi

Allenatore: Bruno Tedino

Arbitro: Sig. Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Sigg. Francesco Piccichè di Trapani e Salvatore Nicosia di Saronno

Quarto Ufficiale: Sig. Andrea Mazzer di Conegliano

Marcatori: 79′ Marginean (N), 93′ Pasquato (T)

Ammonizioni: 42′ Mihai (T), 69′ Ferruminatore (T), 75′ Semprini (T), 90′ Ciancio (N)

Calcio d’angolo: Novara 1 – Trento 6

Recupero: 1’pt + 5’st

