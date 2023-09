Video/ Novara Trento (0-3) gol e highlights: tris gialloblù (Serie C girone A, 17 settembre 2023)

VIDEO NOVARA TRENTO (0-3): LA PARTITA

Il Novara crolla sotto i colpi del Trento ed esce sconfitto pesantemente in casa, davanti al pubblico del Silvio Piola. I piemontesi approcciano in maniera gagliarda la gara, spaventando a più riprese la retroguardia avversaria. Al primo vero affondo, però, i gialloblù passano in vantaggio: destro da posizione delicatissima da parte di Attys, che sorprende Desjardins sul suo palo. Molte responsabilità, qui, dell’estremo difensore, ma resta l’invenzione dell’attaccante. I gaudenziani reagiscono e nel finale della prima frazione di gioco vanno vicinissimi al pari, ma il tiro al volo di D’Orazio va ad infrangersi contro il palo.

Nel secondo tempo i padroni di casa non riescono ad imporre il proprio gioco, e gli attacchi sono troppo teneri. Al 63esimo, allora, i trentini puniscono per la seconda volta: Pasquato fa partire un destro a giro radiocomandato che si infila quasi all’incrocio e non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Da segnalare l’intelligente scarico effettuato da Petrovic, spalle alla porta. Il Novara non si arrende e prova l’assalto finale alla ricerca di un insperato pareggio, con Rossetti che colpisce un altro palo e l’esterno della rete. Nel recupero, però, Petrovic la chiude con un calcio di rigore glaciale, che sigla il 3-0 definitivo. Punto esclamativo sul match.

VIDEO NOVARA TRENTO (0-3): TABELLINO

NOVARA: Desjardins A., Boccia S., Bonaccorsi S., Khailoti O., Migliardi F. (dal 24′ st Urso O.), Ranieri R. (dal 24′ st Rossetti S.), Speranza M. (dal 15′ st Bagatti N.), Calcagni R., Gerardini F. (dal 16′ st Donadio C.), Scappini S. (dal 37′ st Catania L.), D’Orazio L.. A disposizione: Boscolo Palo G. (Portiere), Caradonna L., Di Munno A., Fragomeni K., Gerbino S., Menegaldo T. (Portiere), Prinelli L., Saidi Y., Savini G., Scaringi M.

TRENTO: Russo A., Vitturini D., Barison A. (dal 28′ st Ferri L.), Garcia Tena P., Obaretin N. E., Attys C. (dal 27′ st Frosinini R.), Sangalli M., Di Cosmo L., Anastasia E. (dal 28′ pt Rada A.), Sipos L. (dal 14′ st Petrovic T.), Terrani G. (dal 14′ st Pasquato C.). A disposizione: Brevi T., Di Giorgio, Pozzer G. (Portiere), Trainotti A., Vaglica G.

Reti: al 25′ pt Attys C. (Trento) , al 18′ st Pasquato C. (Trento) , al 45’+4 st Petrovic T. (Trento) .

Ammonizioni: al 9′ pt Ranieri R. (Novara), al 24′ pt Bonaccorsi S. (Novara), al 45’+3 st Khailoti O. (Novara) al 41′ pt Garcia Tena P. (Trento), al 43′ pt Sangalli M. (Trento), al 33′ st Russo A. (Trento).

