DIRETTA/ Novara Trento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA NOVARA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Novara Trento, ormai imminente, presenta un match che è andato in scena soltanto due volte con una vittoria da parte della formazione oggi ospite. Passando alle statistiche si nota come il Trento sia l’unica squadra a non avere ancora subito gol in questo campionato, avendo ottenuto una vittoria nei confronti della Triestina con il risultato di 0-1 e un pareggio a reti bianche contro l’Atalanta.

DIRETTA/ Trento Atalanta U23 (risultato finale 0-0): reti bianche al Briamasco (10 settembre 2023)

A realizzare la rete contro la Triestina, il giovane centrocampista scuola inter Mattia Sangalli, che si prospetta essere uno dei giocatori più interessanti di questo campionato. Dall’altra parte, tra le mura amiche, scende in campo il Novara. Per la formazione piemontese soltanto un pareggio, maturata nel derby contro l’Alessandria ed una sconfitta in casa contro la Pro Patria, con il risultato di 1-2. Questa sarà la seconda partita consecutiva per il Novara all’interno dello stadio Silvio Piola. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Novara Pro Patria (risultato finale 1-2): inutile il gol di D'Orazio! (Serie C 10 settembre 2023)

NOVARA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Novara Trento sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Trento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

NOVARA TRENTO: PIEMONTESI IN CERCA DEL PRIMO SQUILLO

Novara Trento, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Silvio Piola” di Novara, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C, girone A. Un match che si preannuncia avvincente, almeno in base a quanto emerso dopo le prime due giornate. I padroni di casa, infatti, non stanno rispettando i pronostici e vogliono riscattarsi dopo un inizio a rilento, condito da un pareggio ad Alessandria e una sconfitta interna contro la Pro Patria. Gli ospiti, invece, sono ancora imbattuti avendo vinto contro la Triestina prima di pareggiare al cospetto dell’Atalanta Under 23.

DIRETTA/ Alessandria Novara (risultato finale 0-0): grigi insuperabili (Serie C, 4 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Novara Trento, match che andrà in scena allo stadio “Silvio Piola” di Novara. Per mister Daniele Buzzegoli qualche dubbio nel suo 4-3-1-2: Urso scalpita per un posto e potrebbe rilevare Migliardi mentre a centrocampo Speranza potrebbe far spazio a Gerbino. In casa Trento, invece, il tecnico Bruno Tedino proporrà un 4-3-3 con Anastasia, Petrovic e Pasquato nel tridente offensivo.

NOVARA TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA