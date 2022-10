Video/ Novara Vicenza (3-0) gol e highlights: tris piemontese (Serie C)

VIDEO NOVARA VICENZA (3-0): LA PARTITA

Il Novara spazza via il Vicenza tra le mura amiche del Silvio Piola, e conquista i 3 punti in questa sesta giornata di Serie C, Girone A. Gli ospiti partono subito forte e colpiscono due legni, prima con una punizione magnifica di Ronaldo, e successivamente con un palo pieno preso da Bellich. Al 10imo minuto, però, al primo affondo i padroni di casa trovano il vantaggio: Gonzalez trova una conclusione molto angolata, che impegna Conferente, autore di una parata difficile. Sul tap-in arriva Rocca, che con estrema freddezza e buon tempismo non sbaglia e fa 1-0.

Al 31esimo i biancorossi riescono a pareggiare, ma l’arbitro annulla tutto per un fallo di mano e ammonisce l’autore del gol Rolfini. Nel finale della prima frazione di gioco i piemontesi raddoppiano: stop preciso di Masini al centro e sinistro che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Nel secondo tempo Rolfini viene espulso ed il Novara chiude i giochi all86esimo: passaggio meraviglioso di Ranieri e controllo delizioso di Buric, che a tu per tu con Confente non sbaglia e realizza il definitivo 3-0 in favore dei locali.

VIDEO NOVARA VICENZA (3-0): IL TABELLINO

NOVARA: Pissardo M., Bertoncini D., Bortolussi M. (dal 30′ st Buric N.), Carillo L., Ciancio S., Galuppini F. (dal 29′ st Marginean A.), Goncalves T., Gonzalez P. A. (dal 31′ st Tavernelli C.), Masini P. (dal 43′ st Peli L.), Ranieri R., Rocca M. (dal 21′ st Calcagni R.). A disposizione: Desjardins A., Menegaldo T., Amoabeng F., Bonaccorsi S., Buric N., Calcagni R., (Portiere), Di Munno A., Diop B., Khailoti O., Marginean A., Peli L., Tavernelli C.

L.R. VICENZA: Confente A., Bellich M., Cavion M. (dal 24′ st Giacomelli S.), Dalmonte N., Greco J. (dal 1′ st Ferrari F.), Ierardi M. (dal 38′ pt Sandon T.), Padella E., Rolfini A., Ronaldo, Stoppa M. (dal 16′ st Scarsella F.), Zonta L. (dal 1′ st Begic T.). A disposizione: Brzan R., Desplanches S., Alessio F., Begic T., Busatto T., Cataldi R., Corradi C., Ferrari F., Giacomelli S., Jimenez K., Oviszach E., Pasini N., Sandon T., Scarsella F., Valietti F.

Reti: al 10′ pt Rocca M. (Novara) , al 41′ pt Masini P. (Novara) , al 41′ st Buric N. (Novara) .

Ammonizioni: al 5′ pt Masini P. (Novara), al 18′ st Gonzalez P. A. (Novara), al 20′ st Ranieri R. (Novara), al 45’+1 st Buric N. (Novara) al 28′ pt Cavion M. (L.R. Vicenza), al 31′ pt Rolfini A. (L.R. Vicenza).

Espulsioni: al 16′ st Rolfini A. (L.R. Vicenza).

