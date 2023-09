Video/ Olbia Carrarese (0-0) gol e highlights: pari a reti inviolate (23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA CARRARESE, LA PARTITA

La sfida al Bruno Nespoli tra Olbia e Carrarese termina a reti bianche. Andiamo a scoprire le fasi salienti della gara. Ragatzu calcia da lontano e centra la traversa! Cicconi in mezzo, Arboleda devia ma trova la parata di Rinaldi. Simeri stoppa e calcia, la sfera termina fuori di poco. Simeri per Capello, chiude bene Rinaldi. Coppolaro in mezzo per Capello, salva Rinaldi. Simeri pericoloso, la sfera termina sul palo! Ragatzu la mette in area su punizione, Cavuoti a botta sicura, salva Plebe. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gara, meglio l’Olbia che ha sfiorato in più occasioni il gol.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA CARRARESE, IL SECONDO TEMPO

Calcia Belloni, la sfera non trova la porta. Cicconi prova il tiro a giro ma non trova la porta. Nanni ci prova in area ma non trova lo specchio. Ci prova Biancu dopo azione personale, il suo tiro termina fuori di pochissimo. La Rosa ci prova dalla distanza ma non trova la porta. La gara termina a reti bianche.

IL TABELLINO DI OLBIA CARRARESE

Olbia: Rinaldi, Bellodi, Motolese, Montebugnoli, Arboleda, La Rosa, Cavuoti, Biancu, Contini, Ragatzu, Nanni. A disposizione: Palmisani, Van der Want, Zallu, Incerti, Corti, Zanchetta, Palomba, Belloni, Mameli, Fabbri, Caggiu, Scapin. All. L.Greco

Carrarese: Bleve, Imperiale, Della Latta, Grassini, Cicconi, Di Gennaro, Schiavi, Coppolaro, Siimeri, Capello, Belloni. A disposizione: Tampucci, Mazzini, Illanes, Palmieri, Panico, Zuelli, Opoola, Raimo, Morosini, Cartano, Sementa, Zanon. All. Dal Canto

Arbitro: Costanza di Agrigento

