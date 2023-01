Video/ Olbia Montevarchi (2-1) gol e highlights: vittoria vitale! (Serie C)

VIDEO OLBIA MONTEVARCHI (2-1): LA PARTITA

L’Olbia vince in rimonta e conquista 3 punti d’oro in chiave salvezza, battendo l’Aquila Montevarchi di fronte al proprio pubblico e regalandosi un pomeriggio da incorniciare. Allo stadio Bruno Nespoli va in scena un match, valido per la ventunesima giornata di serie C, Girone B, che vede gli ospiti partire forte, e portarsi in vantaggio al 25esimo minuto: Lischi calcia all’improvviso e coglie impreparato Sposito, che non è perfetto nel suo intervento e non riesce ad evitare il gol dell’1-0. Bravo il centrocampista ad approfittarne. La reazione della formazione sarda non si fa attendere, ed i calciatori in maglia bianca vanno più volte vicino al pari.

DIRETTA/ Recanatese Carrarese (risultato finale 4-2): seconda vittoria consecutiva!

Al 40esimo arriva l’1-1: assist pennellato di Nanni per l’incornata vincente di Contini, che prende il tempo al diretto marcatore ed insacca in rete. Ottima scelta di tempo dell’attaccante gallurese, che sorprende la difesa avversaria. Nel secondo tempo la formazione toscana sparisce letteralmente dal campo e l’Olbia ne approfitta, siglando il gol del 2-1: calcio d’angolo in favore dei padroni di casa, mischia furibonda in area e zampata vincente dell’ex Cagliari Ragatzu, che fa valere la sua esperienza insaccando in rete. Nel finale non arriva una reazione degli ospiti, ed anzi, sono Brignani e Nanni a sfiorare il colpo del KO al 59esimo ed al 74esimo.

Diretta/ Reggiana Siena (risultato finale 4-0): Lanini per il poker

VIDEO OLBIA MONTEVARCHI (2-1): IL TABELLINO

OLBIA (3-4-1-2): Sposito, Travaglini, Emerson, Brignani; Fabbri, Biancu, La Rosa, Sperotto; Ragatzu; Contini, Nanni. A disp.: Di Giorgio, Van Der Want, Gabrieli, Secci, Arboleda, Incerti, Occhioni, Palesi, Zanchetta, Sanna, König, Babbi, Sueva. All.; Occhiuzzi

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Mazzini, Tozzuolo, Bertola, Fiumanò; Amatucci, Nador, Marcucci, Lischi; Giordani; Jallow, Biagi. A disp.: Giusti, Chiti, Gennari, Kernezo, Boccadamo, Cerasani, Manè, Bassano. All.: Banchini

Arbitro: Burlando di Genova

Reti: 25′ Lischi, 38′ Contini, 54′ Ragatzu

Risultati Serie C, classifiche/ Gubbio ko, la Reggiana domina e allunga in testa!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI OLBIA MONTEVARCHI











© RIPRODUZIONE RISERVATA