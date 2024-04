Video/ Olbia Pescara (0-3) gol e highlights: tris senza storie, sardi quasi in D (Serie C, 14 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA PESCARA (0-3): LA PARTITA

Il Pescara batte un Olbia oramai vicino alla retrocessione e consolida la propria posizione per i play-off con un perentorio 0-3 a domicilio: nel match disputato al “Bruno Nespoli” la sfida tra la formazione sarda di Oberdan Biagioni e gli abruzzesi allenati da Emmanuel Cascione di fatto si decide nel primo tempo, rendendo così la ripresa una semplice attesa del triplice fischio e con l’orecchio al risultato della Fermana. Infatti, dopo un buon avvio dei galluresi, l’espulsione diretta di Montebugnoli al 22′ cambiava completamente lo spartito: i biancazzurri, già superiori, prendevano coraggio e riuscivano beffardamente ad andare al riposo in vantaggio grazie alle reti in extremis di Merola (su rigore) al 41′ e quella pregevole di Accornero nel recupero.

In ginocchio per il doppio colpo da KO poco prima di andare al riposo, i bianchi tornavano in campo per lottare fino all’ultimo ma, nonostante il lodevole sforzo, si intuiva che non era giornata e forse stagione: anzi, nell’arco di 45′ poco entusiasmanti, erano gli abruzzesi a sfiorare il tris ancora con Accornero, prima che all’89’ il neo entrato Sasanelli firmasse lo 0-3 col suo primo centro personale. Con questa vittoria il Pescara sale a quota 52 al sesto posto e mantiene vive le speranze di agguantare la quinta piazza occupata dal Gubbio; notte fonda invece per l’Olbia che perde ancora e scivola a -6, a due turni dalla fine, da una Fermana vincente sulla Lucchese. Oramai solo la matematica separa i sardi dalla Serie D.

