Diretta/ Olbia Pescara streaming video e tv. Sardi con l’acqua alla gola (Serie C, 14 aprile 2024)

Si gioca proprio oggi, domenica 14 aprile 2024 ,per la 32° giornata di Serie C la diretta Olbia Pescara, alle ore 14.00. Sardi con l’acqua alla gola dopo i risultati positivi della Fermana che hanno lasciato l’Olbia sola all’ultimo posto in classifica, a -3 dal penultimo posto e col rischio retrocessione molto concreto dopo l’ultimo ko in casa del Perugia, il terzo consecutivo per Ragatzu e compagni.

Dall’altra parte il Pescara è reduce da un pari interno contro l’Entella, dopo l’addio di Zeman gli abruzzesi hanno vissuto giornate burrascose ma cinque punti di vantaggio a tre giornate dalla fine della regular season sono un bottino sufficiente per ritenere che la partecipazione ai play off sia in cassaforte. Bisognerà valutare con quale posizione finale, particolare importante per valutare le chance che il Pescara potrà giocarsi concretamente nella post season.

OLBIA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

I tifosi ospiti abruzzesi che non potranno raggiungere la Sardegna potranno comunque partecipare alla visione della diretta Olbia Pescara procurandosi, se non lo hanno già, un abbonamento a Sky Calcio. Ma non è tutto: si può anche seguire la diretta di Olbia Pescara in streaming utilizzando Sky Go o Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PESCARA

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Olbia Pescara. L’Olbia di Marco Gaburro adotterà anche in questa occasione il modulo 3-5-2. Questa la formazione di partenza: davanti ai pali Rinaldi; linea di difesa con Bellodi, Motolese, Palomba; a centrocampo, a comandare i giochi un certo Zanchetta; in attacco la grande esperienza di Ragatzu. Il Pescara allenato da Emmanuel Cascione manterrà comunque l’imprinting tipicamente zemaniano del 4-3-3: portiere il titolarissimo Plizzari; la difesa con Floriani Mussolini, Di Pasquale e Milani, comandata da Brosco; a metà campo giostrano Aloi, Dagasso, Franchini; a minacciare la porta avversaria un tris con Merola, Cuppone, A. Cangiano.

OLBIA PESCARA, TUTTE LE QUOTE DISPONIBILI

E’ vero che non c’è più nister Zeman ma è sempre divertente scommettere sulla diretta Olbia Pescara: prima però meglio controllare le quote messe a disposizione da Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











