Video/ Olbia San Donato (2-2) gol ed highlights: pioggia di emozioni! (Serie C)

VIDEO OLBIA SAN DONATO (2-2): PAREGGIO PIENO DI EMOZIONI

Video di Olbia San Donato che è un super match che va in scena allo stadio sardo. La gara viene sbloccata dopo appena 240 secondi di gioco con la rete di Ubaldi che batte il portiere e trova la firma del gol dello 0-1. Nemmeno il tempo di esultare perché l’Olbia, padrona di casa, risponde gonfiando la rete tanto per cambiare con il solito Daniele Ragatzu. L’ex Cagliari fa un super gol correndo in profondità ed effettuando un tocco sotto tutta classe. Pareggio Olbia e gara aperta più che mai. Primo tempo molto acceso con tante belle giocate ma gara sempre sul pari fino al gol, ancora degli ospiti, con la rete di Calamai con una prodezza incredibile direttamente da calcio di punizione. Un super gol che si insacca sotto il sette.

Primo tempo che termina con il duplice fischio del direttore di gara che accompagna le due squadre all’intervallo. Secondo tempo che conferma ciò che si è visto nel primo con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Il San Donato non attacca più di tanto cercando, invece, di difendersi al meglio delle proprie possibilità. Si difende bene la squadra ospite contro le offensive della formazione sarda ma senza riuscirci al minuto 89 quando Biancu trova la rete del pari che fa salire in classifica le due squadre di un punto e quindi si dividono la posta in palio oggi in campo. Nel finale c’è spazio anche per due cartellini rosso per Contini e Contipelli, rispettivamente di Olbia e San Donato.

VIDEO OLBIA SAN DONATO: IL TABELLINO

OLBIA (3-4-1-2): Gelmi, Brignani, Bellodi, Emerson; Fabbri, Incerti, Minala, Travaglini; Biancu; Ragatzu, Contini. A disposizione: Di Giorgio, Van Der Want, Renault, Gabrieli, Finocchi, La Rosa, Occhioni, Sanna, König, Babbi, Boganini. Allenatore: Occhiuzzi.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli, Siniega, Contripelli, Brenna, Montini; Borghi, Calamai, Nunziatini; Russo; Galligani, Ubaldi. A disposizione: Rossi M., Ciurli, Alessio, Gorelli; Carcani, Regoli, Rossi, Mascia, Marzierli, Noccioli, Gjana. Allenatore: Magrini.

ARBITRO: Iannello di Messina.

RETI: 4′ Ubaldi, 7′ Ragatzu, 34′ Calamai, 89′ Biancu

