Video/ Olimpia Milano Baskonia (81-74) highlights. Meneghini in vetta alla classifica

L’Olimpia Milano si conferma in vetta all’Eurolega grazie alla sesta vittoria consecutiva conquistata contro il Baskonia sconfitto con un 81-74. Partono subito forte i padroni di casa che riescono a portarsi sul 7 a 0 grazie alla tripla realizzata da Roll; gli ospiti però non molla grazie ad una ritrovata intensità difensiva riescono a rimontare e a portarsi in vantaggio col canestro Vildolza che ha segnato il canestro del 9-10. Regna poi l’equilibrio che ambo le compagini che riescono a difendersi con ordine fino al 9-10 quando poi ha iniziato a prevalere un grande equilibrio fino a quando un mini-break di 5 punti ha permesso aai parmigiani di chiudere avanti il primo quarto sul 14-19. Il secondo periodo inizia in maniera piuttosto equilibrata fino a quando ci pensa Micov a firmare un avvicinamento da parte dei padroni di casa che riescono ad accorciare fino al 29-32, Tarczewski poco dopo ha addirittura insaccato il canestro del 33-32 tra il tripudio del pubblico di casa. Dopo le realizzazioni dell’americano, ci ha pensato poi un suo connazionale Mack con due canestri consecutivi a firmare un allungo fino al 40-34 sul quale le due squadre sono rientrate negli spogliatoi.

INTERVALLO

Dopo l’intervallo le due squadre ripartono entrambe in maniera piuttosto contratta anche a causa dell’aumentata intensità difensiva delle due squadre che ha condizionato fortemente le percentuali d’attacco. A metà quarto le due squadre sono riuscite a realizzare solamente otto punti ciascuno. El Chacho Rodriguez sale in cattedra con una gran bella segnatura che porta lo score sul 51-44; lo stesso spagnolo poco dopo con una tripla delle sue ha portato il vantaggio a dieci lunghezze sul 56-46. Gli ospiti però non si arrendono ed aggrappandosi a Eric riescono ad accorciare fino al 56-53 finale. La squadra di coach Messina ha avuto la meglio degli spagnoli grazie ad un eccellente secondo periodo che ha vanificato un miglior approccio del Baskonia che si è dovuto arrendere ai canestri di Rodriguez e Della Valle che soprattutto nell’ultimo periodo è riuscito a favorire l’allungo delle scarpette rosse che, senza eccessivi patemi sono riusciti a chiudere sul punteggio di 81-74, l’ultima marcatura è stata messa a segno da Fall che ha così ridotto lo svantaggio da una Milano che si sta confermando nell’elite dell’Europa che conta.

VIDEO OLIMPIA MILANO BASKONIA, HIGHLIGHTS DEL MATCH





