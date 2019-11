Diretta Olimpia Milano Baskonia/ Streaming video tv: Armani 6° vittoria? (Eurolega)

Olimpia Milano Baskonia si gioca alle ore 20:45 di giovedì 7 novembre, presso il Mediolanum Forum: nella settima giornata di basket Eurolega 2019-2020 a fare visita all’Armani Exchange è la squadra dei Paesi Baschi, che ha una tradizione nobile e in questo primo scorcio di torneo ha inanellato tre vittorie, compresa l’ultima interna contro il Bayern Monaco. Tuttavia Milano è in un momento straordinario: il ko contro i bavaresi è stato l’unico in una Eurolega nella quale sono arrivate cinque vittorie consecutive, striscia al momento chiusa dalla splendida affermazione contro il Barcellona che fino a quel momento aveva solo vinto. La corsa in Europa ha naturalmente dato vigore anche al campionato: domenica è arrivato un roboante successo contro Varese e la classifica è migliorata. Al momento però l’Olimpia guarda all’ambito internazionale, perchè finalmente vuole tornare a giocare i playoff che mancano dal 2014; vediamo allora cosa ci aspetta nella diretta di Olimpia Milano Baskonia, intanto possiamo valutare alcuni dei temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Baskonia sarà trasmessa sul canale Eurosport 2, riservato ai clienti della televisione satellitare (numero 211 del decoder Sky), ma come sempre ci sarà l’appuntamento garantito dalla piattaforma Eurosport Player, che la fornirà a tutti i suoi abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, dunque mediante l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito www.euroleague.com troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA OLIMPIA MILANO BASKONIA: RISULTATI E CONTESTO

Olimpia Milano Baskonia rappresenta per la squadra di Ettore Messina la possibilità di rimanere in testa all’Eurolega, almeno in compagnia di Barcellona o Cska Mosca: come già detto questo avvio del torneo da parte di Milano è stato davvero brillante, e forse sono servite anche le sveglie fatte suonare dal Bayern e dalle sconfitte di campionato per dare a Ettore Messina e ai suoi ragazzi le motivazioni per scalare la classifica. L’Olimpia era partita bene in altre occasioni (l’anno scorso per esempio), ma mai aveva dato questa sensazioni di poter battere chiunque; le vittorie su Fenerbahçe e Barcellona sono dei piccoli gioielli al netto di tutte le considerazioni che si possano fare sugli avversari (parlando dei turchi) e ci dicono di una squadra che finalmente può essere competitiva anche per raggiungere la Final Four, pur se a quell’appuntamento manca molto e tante cose potrebbero cambiare. Intanto Messina è stato bravo, anche aiutato da come si è messa la partita, a dare riposo ai suoi big contro Varese; del resto ha avuto risposte positive da giocatori come Amedeo Della Valle, Riccardo Moraschini e Christian Burns che verosimilmente questa sera avranno meno spazio, anche perchè è tornato a disposizione un giocatore importante come Arturas Gudaitis che aveva già dimostrato il suo livello in Eurolega, prima del grave infortunio cui era andato incontro.



