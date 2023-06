VIDEO/ Olimpia Milano Virtus Bologna (79-72) highlights. Armani a un passo dal titolo (19 giugno 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS OLIMPIA MILANO VIRTUS BOLOGNA: CHE IMPRESA DI MESSINA!

L’Olimpia Milano si è assicurata una vittoria cruciale nella gara-5 della serie Scudetto di basket contro la Virtus Bologna, riportandosi in vantaggio sul 3-2. La partita è stata caratterizzata da un testa a testa emozionante, ma alla fine i ragazzi di coach Ettore Messina sono riusciti a tenere a distanza gli avversari e ad aggiudicarsi il match. Cordinier dell’Olimpia ha segnato un tiro da tre punti, ma Datome ha risposto con una tripla per pareggiare. Il primo quarto è stato caratterizzato da una serie di canestri da entrambe le parti, con Voigtmann e Melli che hanno segnato quattro punti consecutivi per la Virtus Bologna. Tuttavia, l’Olimpia ha mantenuto il vantaggio grazie ai tiri liberi di Belinelli e alle prestazioni di giocatori come Hall e Jaiteh. Il secondo quarto è iniziato con un passaggio preciso di Teodosic per Jaiteh, seguito da una serie di azioni che hanno visto l’Olimpia prendere il controllo del gioco. Baron è stato particolarmente efficace, segnando canestri importanti e portando il vantaggio a +9 per la squadra di Milano. La Virtus Bologna ha cercato di rimanere in partita, con Napier che ha risposto con una tripla per accorciare il divario. Tuttavia, l’Olimpia ha mantenuto il controllo del punteggio e alla fine del secondo quarto si è trovata in vantaggio sul 42-37.

Il terzo quarto è stato altrettanto combattuto, con entrambe le squadre che hanno mostrato una determinazione ferrea. Milano è riuscita a mantenere un leggero vantaggio grazie alle prestazioni di giocatori come Shields e Melli. Grazie anche a qualche errore da parte di Teodosic, l’Olimpia è riuscita a mantenere il controllo del punteggio e ad entrare nell’ultimo quarto avanti per 59-54. Nell’ultimo quarto, la Virtus Bologna ha cercato di rimontare, ma l’Olimpia è riuscita a tenere a distanza gli avversari. Cordinier e Belinelli hanno mantenuto la squadra di Bologna a distanza, ma l’Olimpia ha risposto con un canestro importante di Shields che ha portato il vantaggio a +6. Nonostante l’ultimo tentativo di rimonta da parte della Virtus, l’Olimpia è rimasta salda e ha creato un nuovo margine di vantaggio. Gli sforzi di Belinelli e Ojeleye non sono stati sufficienti per superare l’Olimpia, che ha chiuso la partita con una vittoria per 79-72.

HIGHLIGHTS OLIMPIA MILANO VIRTUS BOLOGNA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Ettore Messina elogia la determinazione dell’Olimpia Milano: “Vittoria importante e molto sudata. Abbiamo avuto un bellissimo contributo dalla nostra panchina con Ricci e Paul Biligha, delle cose veramente importanti. Abbiamo vinto a rimbalzo, un fattore chiave che ci ha dato più possessi in attacco. Credo che da fuori chi ci guarda veda una serie molto bella, con due squadre che stanno giocando a un livello molto alto, palazzi esauriti, grandi giocate individuali quelle che decidono le partite. Stasera abbiamo avuto più pazienza nell’andare da un lato all’altro. Gli unici momenti in cui non l’abbiamo avuta è quando abbiamo prodotto palle perse e situazioni ingarbugliate“.

Per Sergio Scariolo la Virtus Bologna ha mantenuto intatto l’orgoglio: “Complimenti all’Olimpia, credo che abbiano meritato di vincere, con più energia e lucidità di noi. Partita equilibratissima, tutti i quarti hanno avuto solo piccole differenze. Comunque voglio battere le mani all’orgoglio dei nostri ragazzi perché anche in una serata in cui abbiamo avuto qualche giocatore importante non in vena non hanno mai mollato, sono riusciti più volte a tornare a contatto e con la voglia di provare a vincere fino all’ultimo. Andremo a Bologna per cercare di vincere la sesta. Gli arbitri? Ho parlato, in campionato solo una volta in questi due anni: l’ultima di questo, in cui tre errori arbitrali ci sono costati il primo posto. Su stasera non ho altro da dire, andiamo avanti e pensiamo alla prossima“.

