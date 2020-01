Video/ Padova Modena (0-1): highlights e gol. Gialloblu avanti con Ferrario

Nella 22^ giornata di Serie C, il Modena vince in casa del Padova grazie alla rete siglata da Ferrario. Come si vede nel video di Padova Modena, ad inizio gara colpo subito da Ronaldo che per fortuna ritorna in campo. Botta di Rabiu da fuori area, tutto facile per Minelli. Ronaldo ci prova su punizione, respinge la barriera. Santini cade in area e chiede il calcio di rigore, per l’arbitro non ci sono gli estremi del penalty. Ronaldo abbatte Rabiu e si becca il giallo. Mandorlini prova la rovesciata in area ma è in fuorigioco. Nicastro si becca il giallo dopo un fallo su Ingegneri. Minelli esce ed anticipa Spagnoli. La prima frazione termina a reti bianche.

VIDEO PADOVA MODENA: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Fazzi scende sulla fascia ma il suo cross viene messo in calcio d’angolo. Sulla battuta non accade nulla di significativo. Ronaldo ci prova su punizione, la sfera termina oltre la traversa. Andelkovic ci prova di testa, bella risposta di Gragno. Tulissi calcia da punizione, respinge Minelli con la sfera che arriva a Mattioli, cross vincente per Ferrario che sigla la rete decisiva. Ferrario ci prova con il sinsitro e per un soffio non trova la doppietta. Varutti scende sulla sinistra e la mette in mezzo, Ferrario dal dischetto spreca. Per il Modena si tratta della nona vittoria in campionato su un campo estremamente difficile. Per i padroni di casa si tratta della settima sconfitta in stagione.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PADOVA MODENA, HIGHLIGHTS



