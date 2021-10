Video/ Padova Trento (2-1) gol e highlights: i veneti ritrovano la vittoria (Serie C)

VIDEO PADOVA TRENTO 2-1: HIGHLIGHTS

Termina con il risultato di 2-1 Padova Trento. Nella 9^ giornata di andata del girone A di Serie C, i veneti ritrovano la vittoria dopo la sconfitta della scorsa giornata subita a Lecco. Una vittoria meritata, come dimostra il video degli highlights, in cui i padroni di casa dominano per gran parte del match e si confermano primi in classifica. Il Trento nonostante una buona prestazione, è costretto ad arrendersi alla superiorità avversaria e nel finale ha sfiorato addirittura il gol del pareggio. Andiamo a rivivere le emozioni della sfida.

Dopo 3 minuti, il Padova si porta subito in vantaggio con la rete realizzata da Mino Chiricò. L’ala veneta è fortunata nel trovare la deviazione della barriera che beffa Cazzaro, è 1-0. Al 20′ i padroni di casa sfiorano il raddoppio, ma il colpo di testa di Della Latta finisce di poco a lato. Il Trento prova a reagire e va vicino al pareggio con Pasquato al 39′ e Izzillo al 41′. Il primo tempo si chiude sull’1-0 in favore del Padova. Nella ripresa, i padroni di casa tornano nuovamente in cattedra e sfiorano in più occasioni il gol del raddoppio. Al 61′ ci riescono: Ronaldo sfrutta l’uscita non perfetta di Cazzaro per siglare il gol del 2-0 con un colpo da biliardo da posizione defilata. Quando il match sembrava ormai scorrere verso i titoli di coda, a sorpresa il Trento accorcia le distanze. Al 91′ Carini viene dimenticato dalla difesa di casa e può siglare facilmente il classico gol dell’ex. Nelle battute finali, il Trento sfiora addirittura il pareggio, ma la serie di batti e ribatti in area veneta non porta a nulla. Termina con il risultato di 2-1 in favore del Padova.

VIDEO PADOVA TRENTO 2-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Padova Trento, l’allenatore dei veneti Massimo Pavanel ha commentato il ritorno alla vittoria della sua squadra. Nel post partita, l’allenatore del Padova ha dichiarato: “È stato un finale di partita piuttosto caldo, dovevamo gestire meglio. Volevamo la vittoria, quindi va bene così. Certe situazioni vanno gestite meglio, dobbiamo migliorare in alcune cose. Qual è il mio stato d’animo? E’ buono, siamo sempre primi in classifica”.

Questa l’analisi dell’allenatore del Trento Carmine Parlato, che ha parlato dopo la sconfitta della sua squadra: “Avevo detto ai ragazzi di fare molta attenzione perché al primo errore avremmo rischiato grosso, e infatti è stato così. Nel secondo tempo ce la siamo andata a cercare, la squadra però non si è buttato giù. Nel finale abbiamo chiuso in crescendo ma forse il pareggio sarebbe stato troppo”.

VIDEO PADOVA TRENTO 2-1: IL TABELLINO

RETI: 3′ Chiricò (P), 61′ Ronaldo (P), 91’ Carini (T).

PADOVA (4-3-3): A. Donnarumma; U. Germano (dal 28′ st S. Andelkovic), N. Valentini, A. Gasbarro, F. Curcio, S. Della Latta, P. Ronaldo (dal 21′ st A. Bifulco), S. Hraiech, C. Chiricò (dal 28′ st N. Kirwan), A. Settembrini (dal 14′ st M. Busellato), F. Ceravolo. A disp. F. Nicastro, A. Vasic, E. Jelenic, T. Biasci, G. Terrani, C. Pelagatti, G. Vannucchi, C. Santini. All. Massimo Pavanel.

TRENTO (4-3-3): M. Cazzaro; M. Dionisi, A. Trainotti, F. Carini, F. Simonti, N. Izzillo, C. Caporali, D. Gabriel Nunes (dal 9′ st D. Galazzini), L. Belcastro (dal 40′ st L. Raggio), C. Pasquato, D. Ruffo Luci. A disposizione: M. Chiesa, C. Scorza, M. Seno, E. Pattarello. All. Carmine Parlato.