Video/ Padova Vicenza (1-4): highlights e gol, trionfo ospite nel derby

Padova Vicenza è il festival del gol, con cinque reti in novanta minuti praticamente a senso unico: scopriamo tutto nel video Padova Vicenza. I vicentini partono nel migliore dei modi, pescando la rete del vantaggio attorno al quarto d’ora: Giacomelli trova Arma al centro dell’area da rigore, il quale con un colpo di testa fa secco Galli. Il 2-0 si concretizza poco dopo la mezzora, con Bianchi che sgancia un missile angolato su cui il portiere del Padova non può proprio nulla. Prima dell’intervallo il Vicenza allunga il passo, lo fa con un mancino di Liviero su punizione: Galli si fa sorprendere e incassa il tris che di fatto chiude la gara. Nel secondo tempo il Padova illude i suoi tifosi di poter rientrare in partita, con Germano che dal limite fulmina Albertazzi per l’1-3. I vicentini ristabiliscono le distanze sugli sviluppi di un corner, grazie alla zampata di Zarpellon che da pochi passi gonfia la rete. Finisce 1-4 in favore del Vicenza, per la gioia di mister Di Carlo che in sala stampa esalta i suoi ragazzi per la prova offerta all’Euganeo: “In questa partita hanno giocato altri giocatori in un bel campo dimostrando di saper giocare a calcio e saper arrivare in area e far male. La forza del nostro gruppo è avere tanti giocatori che possono fare i titolari. Sono molto felcie perché la gara è stata fatta nel migliore dei modi. Abbiamo dei grandi giocatori di valore assoluto. Io sono molto contento per i miei ragazzi non ci siamo accontentati e abbiamo espresso le nostre qualità”. CLICCA QUI PER IL VIDEO PADOVA VICENZA

VIDEO PADOVA VICENZA: IL TABELLINO

PADOVA (3-4-1-2): Galli; Andelkovic, Capelli, Lovato (11’st Kresic); Sylla, Serena (25’st Buglio), Castiglia, Daffara; Gabionetta (11’st Mokulu); Pesenti (25′ s.t. Piovanello), Bunino (1′ st Germano). All. Sullo

A disposizione: Minelli, Cherif, Mandorlini, Santini, Pelagatti, Rondanin, Baraye.

VICENZA (4-4-2): Albertazzi; Bianchi, Pasini, Bizzotto, Liviero; Zarpellon (31′ Bonetto), Zonta, Emmanuello, Giacomelli, Arma, Saraniti (31′ Tronco). All. Di Carlo.

A disposizione: Pizzignacco, Grandi, Cinelli, Bruscagin, Guerra, Marotta, Cappelletti, Barlocco, Vandeputte.

ARBITRO: Colombo di Como (Garzelli e Nuzzi)

RETI: 16′ pt Arma (V), 32′ pt Bianchi (V), 41′ pt Liviero (V); 1′ st Germano (P), 14′ st Zarpellon (V)

© RIPRODUZIONE RISERVATA