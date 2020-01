Video/ Paganese Viterbese (0-0): gli highlights. Poche emozioni al Torre (Serie C)

Allo Stadio Marcello Torre le formazioni di Paganese e Viterbese non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Come si vede nel video di Paganese Viterbese, nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti guidati da mister Calabro provano subito a prendere in mano le redini del match affacciandosi in zona offensiva con Molinaro sia al 2′ che all’8′. I padroni di casa del tecnico Erra non rimangono però a guardare e replicano tramite le interessanti inziative firmate da Diop, Capece e Bramati. Nel corso del secondo tempo il risultato rimane bloccato e le due compagini faticano a spezzare l’equilibrio iniziale finendo sempre di più con l’annullarsi a vicenda. Da segnalare nella ripresa infatti soltanto il pericoloso offerto dal calcio di punizione di Scarpa intorno al 50′ come spunto valido per i campani. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Carella, proveniente dalla sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Capece, Carotenuto Bonavolontà e Diop da un lato, Molinaro, De Giorgi, Sibilia e Baschirotto dall’altro. Il punto conquistato in questo ventesimo turno di campionato permette sia alla Paganese che alla Viterbese di salire a quota 29 nella classifica del girone C di Serie C.

IL TABELLINO

Paganese-Viterbese 0 a 0

PAGANESE (3-5-2) – Baiocco; Sbampato, Panariello, Acampora; Carotenuto, Bramati, Capece, Scarpa, Dramè; Diop, Calil. A disp.: Bovenzi, Scevola, Mattia, Gaeta, Caccetta, Alberti, Bonavolontà, Perri, Musso. All.: Alessandro Erra.

VITERBESE (3-5-2) – Pini; De Giorgi, Baschirotto, Zanoli; Molinaro, Bezziccheri, Sibilia, Besea, Errico; Tounkara, Bunino. A disp.: Maraolo, Vitali, Antezza, Scalera, Menghi E., Volpe, Urso, Ricci, Bensaja, Simonelli, Culina. All.: Antonio Calabro.

Arbitro: Carella (Bari).

Ammoniti: 13′ Capece(P); 18′ Carotenuto(P); 26′ Molinaro(V); 55′ De Giorgi(V); 71′ Bonavolontà(P); 83′ Diop(P); 83′ Sibilia(V); 87′ Baschirotto(V).

