Video/ Palermo Foggia (3-0) gol e highlights: netto successo dei rosanero (Serie C)

VIDEO PALERMO FOGGIA 3-0: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 3-0 la gara Palermo Foggia. Importantissimo successo dei rosanero nell’ottava giornata del girone C di Serie C. Una vittoria netta del Palermo, bravo a sfruttare gli errori difensivi del Foggia e a conquistare tre punti che permettono l’aggancio in classifica alla Turris, contro cui giocherà nel prossimo turno. La formazione di Zeman, nonostante abbia avuto il pallino del gioco in mano per buona parte della partita, paga gli errori della difesa sui primi due gol subiti come dimostra il video degli highlights. I rossoneri interrompono la serie di risultati utili consecutivi che durava da quattro gare.

Diretta/ Palermo Foggia (risultato finale 3-0): Soleri arrotonda il risultato!

Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Primo tempo che si apre con il vantaggio del Palermo al 5′. Errore di Sciacca in fase di impostazione e palla regalata a Floriano. L’ala rosanero scambia con Brunori e fredda Alastra, realizzando il classico gol dell’ex. Copione che si ripete al 20′: questa volta è Rocca che perde palla sciaguratamente, De Rose lancia in verticale Brunori e diagonale secco del 2-0. I rossoneri accusano il colpo e non riescono ad impensierire Pelagotti. Nella ripresa il Foggia prova a reagire, ma il tanto movimento degli uomini di Zeman non crea grossi problemi al Palermo che ancora una volta colpisce in contropiede. Soleri va via in campo aperto e viene atterrato in area conquistando un calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Soleri che realizza la rete del definitivo 3-0.

DIRETTA/ Juve Stabia Palermo (risultato finale 0-0): Pelagotti salva i rosanero

VIDEO PALERMO FOGGIA 3-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Palermo Foggia terminata con un netto 3-0, nella consueta conferenza stampa post partita è intervenuto il tecnico dei siciliani, Giacomo Filippi. L’allenatore del Palermo si è detto soddisfatto della prestazione fornita dai suoi uomini contro il Foggia di Zeman: “Affrontare Zeman è stata una grande emozione, non vedevo l’ora di andare in campo per poterlo salutare. Vincere contro una squadra come il Foggia ha sempre un sapore diverso, parliamo di una compagine che lotterà fino alla fine per le prime posizioni”.

DIRETTA/ Foggia Acr Messina (risultato finale 3-1): a segno anche Merkaj e Rocca!

Umore opposto per l’allenatore del Foggia Zdenek Zeman, dopo la pesante sconfitta subita al Renzo Barbera di Palermo. In sala stampa, il tecnico è apparso incredulo per gli errori commessi dai suoi uomini, i quali hanno permesso agli avversari di segnare: “Mi chiedete come mai si è perso oggi? Me lo chiedo anch’io, oggi i miei giocatori hanno regalato due gol su tre, quella di oggi è una sconfitta su cui lavorare molto”.

VIDEO PALERMO FOGGIA 3-0: IL TABELLINO

RETI: 4’ Floriano (P), 20’ Brunori (P), 86’ Soleri (P).

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Lancini (82’ Marong), Marconi (65’ Peretti), Perrotta; Doda, De Rose, Odjer, Giron; Fella (82’ Luperini), Floriano (Dall’Oglio), Brunori 8 (69’ Soleri). All. Filippi.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Markic (69’ Girasole), Sciacca, Martino; Petermann, Gallo (45’ Rizzo Pinna), Rocca (84’ Ballarini); Merola (45 Merkaj), Ferrante (75’ Di Grazia), Curcio. All. Zeman.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PALERMO FOGGIA



© RIPRODUZIONE RISERVATA