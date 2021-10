Diretta Palermo Foggia/ Streaming video tv: una grande classica (Serie C)

DIRETTA PALERMO FOGGIA: ZEMAN TORNA IN SICILIA!

Palermo Foggia, in diretta dallo stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano, è un match di grande fascino in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 ottobre 2021, per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C 2021-2022. La storia è affascinante, l’attualità ci dice invece che arriviamo alla diretta di Palermo Foggia con i siciliani a quota 10 punti in classifica dopo il pareggio di lunedì sul campo della Juve Stabia, che lascia il Palermo a metà classifica, una posizione senza infamia e senza lode che però naturalmente i rosanero puntano a migliorare fin dal big-match di oggi.

Quanto al Foggia di Zdenek Zeman, la vittoria per 3-1 di domenica contro il Messina ci permette di dire che l’inizio di campionato dei rossoneri pugliesi sia positivo, con 12 punti in classifica infatti il Foggia è in piena zona playoff, ma se si vuole inseguire il sogno del primo posto e dunque la promozione diretta serve qualcosa in più, magari già un colpaccio sul campo di un’altra big. Che emozioni ci saprà offrire Palermo Foggia?

DIRETTA PALERMO FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Palermo Foggia è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare infatti la trasmetterà in pay-per-view su Sky Sport 251. C’è poi naturalmente la possibilità offerta da Eleven Sports, che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FOGGIA

Curiosiamo adesso nelle probabili formazioni di Palermo Foggia. Per i rosanero si può ipotizzare un modulo 3-4-2-1 con Pelagotti in porta e davanti a lui i tre difensori Perrotta, Marong e Marconi; a centrocampo invece da destra a sinistra i titolari potrebbero essere Doda, De Rose, Dall’Oglio e Valente; infine nel reparto offensivo ecco Filippo e Fella sulla trequarti, alle spalle del centravanti Brunori.

Zdenek Zeman schiererà gli ospiti con il modulo 4-3-3: in porta Volpe, protetto dalla difesa a quattro formata da Martino, Sciacca, Girasole e Nicoletti; a centrocampo i possibili titolari sono Gallo, Petermann e Rocca; infine il tridente d’attacco del Foggia dovrebbe essere formato da Merkaj, Ferrante e Curcio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Palermo Foggia in base alle quote dell’agenzia Snai. C’è incertezza, ma i padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 2,90 sul segno 2 in caso di successo del Foggia e fino a 3,25 volte la posta in palio sul segno X se dovesse esserci un pareggio.



