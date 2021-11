Video/ Palermo Paganese (3-0) gol e highlights: i rosanero calano il tris (Serie C)

VIDEO PALERMO PAGANESE 3-0: GLI HIGHLIGHTS

Termina 3-0 Palermo Paganese. Con una brillante prestazione, i rosanero conquistano un’importante vittoria nella 15^ giornata del girone C di Serie C, come possiamo vedere nel video degli highlights. Grazie ai tre punti conquistati, il Palermo può continuare il duello con la capolista Bari per la promozione diretta in Serie B. I rosanero, con 29 punti occupano la zona nobile di classifica. Per la Paganese continua il periodo negativo. Per la squadra di Gianluca Grassadonia si tratta infatti della terza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime cinque giornate. I campani, con 17 punti in classifica sono di poco sopra alla zona play-out. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

Il primo tempo si apre con i padroni di casa che partono forte, fin dai primi minuti si spingono in avanti, chiudendo la Paganese nella propria metà campo. E’ Fella a mettersi più volte in mostra e sfiorando il gol del vantaggio in più occasioni, con Baiocco bravo a sbarrare la strada all’attaccante. Al 38′ riesce però a sbloccare il risultato. Valente innesca Brunori che pesca al centro Fella, da due passi l’ex Avellino non sbaglia e realizza l’1-0. Nella ripresa, la Paganese prova a reagire, ma il Palermo controlla i tentativi ospiti e quando accelera è devastante. Al 63′ si incattivisce la partita e Tissone viene espulso per fallo di reazione su Almici. La superiorità numerica spiana la strada ai rosanero, che arrotondano il punteggio con Soleri al 79′, bravo a deviare la punizione di Silipo, e con Brunori all’83’ su assist di Valente. Termina con la meritata vittoria del Palermo per 3-0.

VIDEO PALERMO PAGANESE 3-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Palermo Paganese, finita con il risultato di 3-0 in favore dei rosanero, i due allenatori hanno commentato la partita in conferenza stampa. Soddisfatto il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi: “Abbiamo fatto una buona partita, come tante altre. Alleno una squadra che si sacrifica e lavora bene. Oggi c’erano ventiquattro leader in campo, devono essere tutti parte integrante del gruppo, dando la risposta che i compagni si aspettano quando vengono chiamati in causa”.

L’allenatore della Paganese, Gianluca Grassadonia ha dichiarato: “Siamo venuti a Palermo, abbiamo combattuto nel primo tempo, poi siamo andati sotto per un nostro errore. La partita era in equilibrio, abbiamo anche avuto un’occasione importante. Loro ne hanno avute diverse, ma Baiocco è stato bravo. Nel secondo tempo avevamo iniziato bene, poi ci ha condizionato l’espulsione, e il gol del 2-0 ha chiuso la partita”.

VIDEO PALERMO PAGANESE 3-0: IL TABELLINO

RETI: 38′ Fella (P), 79′ Soleri (P), 83′ Brunori (P).

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici (85′ Accardi), Dall’Oglio (70′ Silipo), De Rose, Odjer (85′ Mauthe), Valente; Fella (75′ Soleri), Brunori (86′ Floriano). A disp.: Massolo, Doda, Lancini, Crivello, Giron, Peretti, Luperini. All. Filippi.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Zanini, Schiavi, Bianchi (74′ Schiavino); Sussi, Cretella (69′ Volpicelli), Tissone, Firenze (85′ Viti), Manarelli (74′ Campanile); Guadagni (69′ Vitiello), Piovaccari. A disp.: Caruso, Pellecchia, Pica, Scanagatta. All. Grassadonia.

