Video/ Palermo Ternana (2-3) gol e highlights: tris con Raimondo! (Serie B, 27 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PALERMO TERNANA: LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera la Ternana supera in trasferta il Palermo per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo padroni di casa allenati da mister Corini partono forte affacciandosi in avanti subito al 7′ con la traversa centrata da Brunori ma gli ospiti guidati dal tecnico Breda rispondono riuscendo invece a passare in vantaggio al 10′ grazie alla rete messa a segno da Pereiro, su suggerimento di Raimondo.

Diretta/ Palermo Ternana (risultato finale 2-3): inutile il gol di Brunori! (Serie B, 27 febbraio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro ed i rosanero crescono trovando il gol del pareggio al 19′ per merito di Lund, su assist del suo compagno Ranocchia. Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i rossoverdi vanno alla conclusione al 49′ con Raimondo senza però inquadrare lo specchio della porta avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro le Fere tornano avanti con il gol siglato al 64′ da Pyyhtia con l’aiuto di Luperini, il quale serve poi l’assist pure per la rete firmata da Raimondo al 74′. Infine, risulta inutile il gol realizzato da Brunori per i siciliani al 90’+6′.

Video/ Ternana Lecco (0-0) gol e highlights: Fere bloccate dal palo con De Boer! (Serie B, 24 febbraio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Kevin Bonacina, proveniente dalla sezione di Bergamo, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Diakite e Ranocchia da un lato, Carboni e De Boer dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventisettesimo turno del campionato cadetto permettono alla Ternana di salire a quota 29 nella classifica della Serie B mente il Palermo non si muove, rimanendo fermo a 46 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PALERMO TERNANA: IL TABELLINO

Palermo-Ternana 2 a 3 (p.t. 1-1)

Reti: 10′ Pereiro(T); 19′ Lund(P); 64′ Pyyhtia(T); 74′ Raimondo(T); 90’+6′ Brunori(P).

Video/ Cremonese Palermo (2-2) gol e highlights: espulso Sernicola in avvio! (Serie B, 24 febbraio 2024)

Assist: 10′ Raimondo(T); 19′ Ranocchia(P); 64′, 74′ Luperini(T); 90’+6′ Aurelio(P).

PALERMO (4-3-3) – Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Claudio Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Traorè. A disp.: Kanuric, Jensen, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Di Francesco, Vasic, Soleri, Aurelio, Henderson, Coulibaly. Allenatore: Corini.

TERNANA (3-5-2) – Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni; Pereiro, Raimondo. A disp.: Franchi, Zoia, Sorensen, Boloca, De Boer, Faticanti, Favilli, Labojko, Distefano, Dionisi, Marginean. Allenatore: Breda.

Arbitro: Kevin Bonacina (sezione di Bergamo).

Ammoniti: 67′ Diakite(P); 68′ Ranocchia(P); 76′ Carboni(T); 90’+5′ De Boer(T).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PALERMO TERNANA













© RIPRODUZIONE RISERVATA