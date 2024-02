DIRETTA/ Palermo Ternana video streaming tv: ben 35 i precedenti in Serie B (27 febbraio 2024)

DIRETTA PALERMO TERNANA: I TESTA A TESTA

Che cosa ci può dire la storia dei precedenti verso la diretta di Palermo Ternana? Innanzitutto, i precedenti complessivi in Serie B sono 35, con il Palermo senza dubbio in vantaggio grazie a quattordici vittorie, mentre i pareggi sono dieci e arrivano a nove i successi della Ternana. Limitandoci alle dieci sfide più recenti, parliamo di un periodo che inizia domenica 22 febbraio 2004, perché vi sono stati anche diversi anni di vuoto, mentre otto match sono andati in scena in Serie B ma due anche in Serie C.

In questo orizzonte si fa più netta la superiorità del Palermo, con quattro vittorie più cinque pareggi a fronte di un solo successo per la Ternana. Tuttavia, dobbiamo anche dire che il Palermo non vince da sabato 5 maggio 2018; successivamente ci sono state altre cinque partite, con la vittoria per 3-0 della Ternana sabato 8 ottobre 2022 e quattro pareggi, compreso quello per 1-1 di domenica 26 novembre scorso, naturalmente nella partita d’andata dell’attuale campionato di Serie B 2023-2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PALERMO TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PALERMO TERNANA: OCCASIONE PER I ROSANERO!

Palermo Ternana, in diretta martedì 27 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Nel turno precedente, il Palermo ha sprecato un’opportunità d’oro, pareggiando 2-2 sul campo della Cremonese nonostante l’uomo in più a partire dal 16′ del primo tempo. La squadra rosanero è riuscita a portarsi in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, segnando con Brunori su rigore al 18′ (dopo l’espulsione di Sernicola) e con Ranocchia al minuto 44. Tuttavia, all’inizio della ripresa, nonostante il vantaggio numerico, la Cremonese ha completato la rimonta con i gol rapidi di Castagnetti (al 49′) e Coda (al 50′). Questo pareggio ha portato la squadra siciliana di Eugenio Corini a quota 46 punti, adesso distante di soli due punti dal Venezia secondo in classifica.

Dall’altra parte, la Ternana ha ottenuto il terzo risultato utile consecutivo nel weekend precedente, pareggiando senza gol al Libero Liberati contro il Lecco. La partita non è stata particolarmente emozionante, con entrambe le squadre che hanno preferito non rischiare troppo, accontentandosi di un punto a testa. Questo pareggio ha portato le Fere, guidate da Roberto Breda, a quota 26 punti, riducendo il distacco dalla zona salvezza a meno quattro punti.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Ternana, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Lecco. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Coulibaly, Stulac, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Mariano. Risponderà la Ternana allenato da Roberto Breda con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni; Pereiro, Favilli.

PALERMO TERNANA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











