Video/ Paok Bruges (0-2) gol e highlights: Jutgla porta avanti i suoi! (Conference League, 18 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PAOK BRUGES: LA SINTESI

Al Toumba Stadium il Club Brugge ha la meglio sul Paok di Salonicco fuori casa per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli uomini di mister Hayen iniziano molto bene la partita prendendone presto in mano il controllo fino a passare in vantaggio verso il 33′ realizzando un bel gol con Jutgla, supportato a dovere dal suo collega Sabbe. Proprio Ferran Jutgla continua a collezionare occasioni interessanti come quando spara largo non di molto al 39′ e riuscendo a trovare pure il gol del raddoppio che gli vale la doppietta personale al 45′, grazie all’assist di Skoras ed all’ausilio del VAR appena entrati nel recupero visto che la rete era stata appunto prematuramente annullata dal direttore di gara insieme con i suoi collaboratori per un fuorigioco inesistente.

Formazioni Paok Bruges/ Quote: belgi con tre squalificati (Conference League, 18 aprile 2024)

Nel secondo i bianoconeri provano a cambiare qualcosa attingendo forze fresche dalla panchina sebbene debbano poi persino rinunciare ad un calcio di rigore inizialmente concesso da Massa per fallo di Balanta al 61′ e quindi negato qualche istante dopo su segnalazione decisiva del VAR. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro italiano Davide Massa non ha mai estratto alcun cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due società in campo a Salonicco nell’arco della partita.

Diretta/ Bruges Paok (risultato finale 1-0): decide Vetlesen (Conference, 11 aprile 2024)

La vittoria conquistata meritatamente lontano dal Belgio permette al Bruges, anche grazie al successo per 1 a 0 dell’andata, di accedere alle semifinali della Conference League 2023/2024, in cui affronterà la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano che ha passato il proprio turno dopo i tempi supplementati eliminando il Viktoria Plzen all’Artemio Franchi, mentre il Paok si vede costretto ad abbandonare la competizione continentale.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PAOK BRUGES













© RIPRODUZIONE RISERVATA