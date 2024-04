Diretta/ Paok Salonicco Bruges, streaming video tv: un gol di scarto (Conference League, 18 aprile 2024)

DIRETTA PAOK SALONICCO BRUGES, RITORNO DI FUOCO

Ci siamo, è arrivata l’ora della verità della diretta Paok Salonicco Bruges per il futuro europeo di queste due squadre. Giovedì 18 aprile 2024 alle ore 21:00 le due compagini scenderanno in campo per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. L’andata è terminata 1-0 per i belgi con la rete di Vetlesen al sesto minuto. Una gara che ha visto i neroazzurri tirare il doppio del Paok, con un possesso palla del 57%.

Perlomeno i greci potranno contare sui quasi 30.000 posti del Toumba Stadium per cercare di ribaltare il risultato e approdare in semifinale. Il PAOK è al terzo posto in campionato nel “Play-off Championship”, ma se dovesse vincere la partita da recupera andrebbe in testa alla classifica. Anche il Bruges sta partecipando alla seconda fase di campionato e al momento è a 33 punti, a -2 dall’Union Saint-Gilloise e a -5 dall’Anderlecht al primo posto.

PAOK SALONICCO BRUGES, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi vorrà assistere alla diretta Paok Salonicco Bruges sarà possibile farlo su Sky e su DAZN. Naturalmente ci sarà bisogno dei rispettivi abbonamenti per poter vedere le partite di UEFA Conference League della stagione corrente. Non è prevista in Italia la trasmissione in chiaro della sfida.

La diretta streaming di Paok Salonicco Bruges verrà di conseguenza trasmessa su Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili, e sull’applicazione di DAZN che oltre ai sistemi già citati aggiunge la possibilità di visionare il match su console di gioco.

PAOK SALONICCO BRUGES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Paok Salonicco Bruges. I bianconeri scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1. Kotarski difenderà i pali della porta ellenica con Vierinha, Kedziora, Koulierakis e Baba in difesa. Qualche metro più avanti troveranno spazio Ozdoev e Meite con Zivkovic, Despodov e Taison che sulla trequarti supporteranno Samatta.

Il Bruges replica con un assetto tattico con difesa a tre ovvero il 3-4-2-1. Tra i pali Jackers, pacchetto arretrato composto da Spilleers, Ordonez e Boyata a dare fisicità, Sabbe e Skoras agiranno invece da esterni con Onyedika e Vetslen al centro. L’unica punta Jutgla verrà supportata da Zinckernagel e Vanaken.

PAOK SALONICCO BRUGES, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ora andiamo ad analizzare le quote per le scommesse di Paok Salonicco Bruges. I bookmakers danno favorita la squadra di casa a 1.85, spinta dal pubblico. Secondo bet365, il pareggio che qualificherebbe i belgi è offerto a 3.50 mentre il 2 fisso è a 4.20, l’esito meno probabile tra quelli proposti.

Chi delle due passerà il turno? La rimonta del PAOK è data a 2.25, più bassa dato che si parte già con un gol di vantaggio nei loro confronti la quota del Bruges a 1.57. Ci si aspetta comunque una gara con tante reti considerando che l’Over 2.5 è quotato meno dell’Under 2.5, rispettivamente a 1.73 e 2.08.

