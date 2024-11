VIDEO CELTIC BRUGES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Celtic Park di Glasgow le compagini di Celtic e Bruges chiudono il loro match con un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video Celtic Bruges con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i nerazzurri sembrano iniziare bene la partita proponendosi in zona offensiva immediatamente intorno al 5′ con uno spunto impreciso tentato da Jutgla.

Proprio lo stesso Jutgla protesta insieme ai suoi compagni poi al 23′ quando, a loro giudizio, il direttore di gara non ravvede un intervento irregolare commesso nei suoi confronti da un giocatore avversario. Passano i minuti ed i belgi riescono in ogni caso a sbloccare il punteggio verso il 26′ con lo sfortunato autogol firmato dal difensore Carter-Vickers.

Nel secondo tempo i biancoverdi paiono ricominciare la gara con un atteggiamento ben diverso rispetto a quanto prodotto nel corso della frazione di gioco precedente e, sebbene debbano comunque fare i conti con la nuova sortita offensiva portata da De Cuyper di testa al 47′ e disinnescata da Schmeichel con un’ottima parata, trovano la rete del pareggio all’ora di gioco con Maeda, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo collega Valle. Nel finale gli uomini allenati dal tecnico Hayen si disperano quando il VAR aiuta ad annullare il gol di Jutgla, liberato da Vanaken, per fuorigioco al 69′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bernardo all’84’ da un lato, Ordonez al 48′, Mechele al 76′ e Seys al 90’+2′ dall’altro. Il punto conquistato in questa quinta giornata del torneo continentale permette al Celtic di raggiungere quota 8 ed al Club Brugge di portarsi a 7 punti nella classifica della Champions League 2024/2025.

