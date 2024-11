DIRETTA CELTIC BRUGES: I TESTA A TESTA

Forse non è una sorpresa, ma la diretta Celtic Bruges sarà uno dei tantissimi confronti inediti che la Champions League edizione 2024-2025 ci sta offrendo. Forse era lecito attendersi altro, considerando che le due formazioni sono big dei rispettivi campionati e quindi avrebbero avuto buone possibilità di incrociarsi in qualche Coppa in passato, invece non abbiamo precedenti e allora vi proponiamo il classico testa a testa più squisitamente economico grazie al sito specializzato Transfermarkt e al confronto del valore economico delle rose delle due società.

Per il Celtic possiamo evidenziare innanzitutto che l’intera rosa dei campioni di Scozia in carica vale 124,43 milioni di euro, il che significa una media di 4,44 milioni a livello individuale per ciascun giocatore dei biancoverdi di Glasgow. Il Club Bruges riesce a fare un pochino meglio, ma sono differenze comunque piuttosto ridotte: nel caso dei nerazzurri belgi ecco quindi 149,60 milioni per il valore economico globale della rosa, mentre il valore medio individuale dei giocatori dei belgi è di 5,54 milioni di euro. Da questo punti di vista, è un testa a testa molto equilibrato… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CELTIC BRUGES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che l’appuntamento in tv con la diretta Celtic Bruges sarà esclusivamente su Sky Sport 257: il canale fa parte del pacchetto Calcio della televisione satellitare, i soli abbonati potranno accedere alle immagini che eventualmente potranno arrivare anche con il servizio di diretta Celtic Bruges streaming video grazie all’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – mentre un’altra modalità per assistere alla partita di Champions League sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

CELTIC BRUGES: OBIETTIVO PLAYOFF!

La diretta Celtic Bruges, che va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 27 novembre 2024 per la quinta giornata del girone, rappresenta forse in modo perfetto l’imprevedibilità di questa Champions League 2024-2025: troviamo due squadre che probabilmente nella tradizionale prima fase avrebbero sofferto parecchio, e che invece qui possono sperare di spingersi ai playoff. Attenzione al Celtic, già capace di fermare l’Atalanta e poi di battere il Lipsia nell’ultimo turno, sono 7 i punti degli scozzesi che avevano anche perso malamente sul campo del Borussia Dortmund, tuttavia dopo una straripante goleada ai danni dello Slovan Bratislava.

Non malissimo nemmeno il Bruges, che insegue a un punto di distanza: con questo nuovo formato può essere parecchio ma intanto i belgi sono vivi, e lo hanno dimostrato battendo un Aston Villa che fino a lì era a punteggio pieno. Certo ha deciso un incredibile episodio, ma intanto i nerazzurri non hanno subito gol dagli inglesi; ora dunque si guarda con fiducia, da ambo le parti, alla diretta Celtic Bruges e noi, prima che la partita di Champions League prenda il via, dobbiamo studiare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Glasgow, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC BRUGES

Ovviamente nella diretta Celtic Bruges avremo il solito 4-3- da parte di Brendan Rodgers, che dovrebbe anche avere le idee chiare sui giocatori da schierare: in porta il veterano Kasper Schmeichel, davanti a lui linea difensiva con Carter-Vickers e Trusty centrali mentre sugli esterni agiranno Johnston e Taylor, poi a centrocampo ecco il capitano McGregor che tiene le fila del discorso aiutato da Engels e Hatate (ma attenzione a Paulo Bernardo come alternativa), c’è Giappone anche nel tridente con Furuhashi centravanti e Maeda a sinistra, Kuhn invece partirà largo a destra con Forrest come seconda opzione.

Abbiamo invece un 4-2-3-1 per Nicky Hayen nella diretta Celtic Bruges, Tzolis ha addirittura segnato 4 gol nel 7-0 di campionato al St. Truiden e dunque sarà riproposto esterno sinistro con Vanaken al suo fianco e probabilmente Skov Olsen largo a destra, questa la trequarti mentre Jutglà e Vermant si giocano la maglia da prima punta. In mezzo al campo può tornare utile Casper Nielsen che prenderebbe il posto di Jashari andando a confermare Onyedika – da vedere però questa scelta da parte dell’allenatore – poi Ordoñez e Mechele centrali di una difesa completata dai terzini Sabbe (a destra) e De Cuyper, in porta come sempre ci sarà il veterano Mignolet.

QUOTE E PRONOSTICO CELTIC BRUGES

Secondo le quote Snai che sono state fornite per la diretta Celtic Bruges sono gli scozzesi ad avere il favore del pronostico: infatti il segno 1 per la vittoria del Celtic vi consentirebbe di guadagnare una somma che vale 2,00 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che rappresenta il successo del Bruges porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore corrispondente a 3,70 volte l’importo che avrete pensato di investire.